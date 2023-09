Hubble gərginliyinin araşdırılması: Yeni müşahidələr sirri gücləndirir

Astronomik müşahidələr Kainatın genişləndiyini, uzaq səma cisimlərinin bir-birindən məsafələri ilə mütənasib sürətlə uzaqlaşdığını ortaya qoydu. Hubble sabiti ilə təsvir edilən bu genişlənmə Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsinə əsaslanan Kainatın təkamülü haqqında anlayışımıza uyğundur.

Bununla belə, Hubble sabitinin müxtəlif ölçüləri cüzi, lakin nəzərə çarpan uyğunsuzluq göstərdi. Hubble gərginliyi kimi tanınan bu uyğunsuzluq Kainatın ən dərin tərəflərini başa düşməyimizlə bağlı suallar doğurdu. Bu gərginlik müşahidə səhvlərinin nəticəsidir, yoxsa biliklərimizdəki boşluqları göstərir?

Bu sualı həll etmək üçün ABŞ və İsveçrədən olan tədqiqatçılar qrupu bu yaxınlarda buraxılmış James Webb Teleskopunun apardığı müşahidələrdən istifadə edib. Onlar unikal xüsusiyyətlərinə görə dəqiq məsafələri ölçmək üçün bir əsrdən çox istifadə edilən Sefeid dəyişənləri adlı ulduzlar qrupunun öyrənilməsinə diqqət yetirdilər.

Nobel mükafatı laureatı Adam Riessin rəhbərlik etdiyi qrup Ceyms Webb teleskopundan 300-dən çox Sefeid ulduzunu araşdırmaq üçün istifadə edib. Onların məqsədi bu ulduzlar haqqında anlayışımızı dəqiqləşdirmək və onlardan Kainatın genişlənmə sürətini hesablamaq üçün istifadə etmək idi. Təəssüf ki, yeni müşahidələr uyğunsuzluqları aradan qaldırmadı; əvəzinə sirri gücləndirdilər.

James Webb Teleskopundan əldə edilən ölçmələr Hubble Teleskopunun əvvəlki müşahidələri ilə üst-üstə düşür. Bu, gərginliyin ölçmə xətalarının nəticəsi olması ehtimalının az olduğunu göstərir. Bu, Kainat və onun idarəedici qanunları haqqında anlayışımızın əhəmiyyətli dərəcədə yenidən nəzərdən keçirilməsinin zəruriliyinə işarə edir.

Hubble sabitindəki uyğunsuzluqlar potensial olaraq ekzotik qaranlıq enerjinin və ya qaranlıq maddənin mövcudluğunu, cazibə haqqında anlayışımızın yenidən nəzərdən keçirilməsi ehtiyacını və ya unikal hissəcik və ya sahənin mövcudluğunu göstərə bilər. Alternativ olaraq, astronomlar müstəqil yoxlama vasitəsilə bir səhvi istisna etsələr də, onlar çoxsaylı ölçmə xətalarına aid edilə bilər.

Gələcək tədqiqatlar daha çox Sefeidləri təhlil edərək və qırmızı nəhənglər kimi digər göy cisimlərini öyrənməklə ölçmələrin dəqiqliyini daha da artırmaq məqsədi daşıyır. Ümid budur ki, bu dərin təhlil Hubble gərginliyinin altında yatan səbəbə işıq salacaq.

Nəticə olaraq, Hubble gərginliyi maraqlı bir sirr olaraq qalır və yeni müşahidələr yalnız sirri daha da dərinləşdirməyə xidmət edir. Bu, daha dəqiq ölçmələrə və Kainat haqqında mövcud anlayışımızın hərtərəfli yenidən qiymətləndirilməsinə ehtiyac olduğunu vurğulayır.

İstinad: Adam G. Riess və digərləri, “Crowded No More: The Accure of the Hubble Constant Tested with High Resolution of Sepheids Observations by JWST”