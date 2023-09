Ekzoplanet Atmosferlərində Karbon İmzalarını Anlamaq: Həll etmək üçün Tapmaca

By

Astronomlar ekzoplanetlərdə həyatın mövcudluğunu müəyyən etmək üçün bioimzaları səylə öyrənirlər. Karbon, xüsusən də planet atmosferlərində iqlimin və biogeokimyanın formalaşmasında həlledici rol oynayır. Bu atmosferlərdə karbonun mənşəyini, davranışını və paylanmasını dərk etməklə alimlər Yerdən kənarda həyatın sirrini açmaqda əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edə bilərlər.

Təəssüf ki, ekzoplanet atmosferlərində karbon siqnalları qeyri-müəyyən ola bilər. Bu kontekstdə “karbon” termini karbon dioksid (CO2), karbon monoksit (CO) və metan (CH4) kimi əsas karbon növlərini əhatə edir. Bu problemi həll etmək üçün bu yaxınlarda aparılan bir araşdırma, Günəşə bənzər ulduzların ətrafında fırlanan Yerə bənzər, cansız ekzoplanetlərin atmosferlərində bu kimyəvi maddələrin müxtəlifliyini araşdırdı.

Yasuto Vatanabe və Kazumi Ozaki tərəfindən aparılan “Yerə bənzər cansız planetlərin atmosferlərində CO2, CO və CH4-ün nisbi bolluğu” adlı araşdırma CO- ilə zəngin atmosferin formalaşması üçün lazım olan şərtləri araşdırır və bu, əlverişli ola bilər. həyatın mənşəyi üçün. Tədqiqatçıların məqsədi karbon monoksit də daxil olmaqla, karbon molekullarının hansı birləşmələrinin potensial bioimza kimi xidmət edə biləcəyini müəyyən etmək idi.

Yer üzündə CO atmosferi məhv edən kimyəvi reaksiyalar səbəbindən atmosferdə toplana bilməz. Halbuki, uzaq keçmişdə, Yer kürəsində az oksigen və sönük Günəş olduqda CO toplana bilərdi. Nəticə etibarı ilə, CO ehtiva edən atmosfer sadə həyatın mövcudluğunu göstərə bilər. Buna baxmayaraq, karbon molekullarının spesifik qarışıqlarını potensial bioimza kimi ayırmaq planet atmosferlərinin ətraflı başa düşülməsini tələb edir.

Bu tədqiqatda əsas anlayış COXNUMX-nin qaçması kimi tanınan fenomendir. Oksigen çatışmazlığı olan erkən Yer atmosferi zamanı CO ultrabənövşəyi radiasiyadan fotodissosiasiya yolu ilə istehsal edildi. Bununla belə, CO da suyun fotodissosiasiyası nəticəsində yaranan kimyəvi reaksiyalarla məhv edildi. Müəyyən şərtlərdə CO məhv olmaqdan daha çox istehsal oluna bilər ki, bu da CO-nun qaçmasına səbəb olur. Bu qaçaq həyat üçün zəruri olan prebiotik kimyəvi maddələrin əmələ gəlməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir.

Tədqiqatçılar atmosfer kimyası modellərindən CO-nin qaçmasını və onun həyat üçün potensialı olan ekzoplanetləri müəyyən etmək üçün potensial aktuallığını araşdırmaq üçün istifadə etdilər. Onlar atmosfer kimyasında həyatın dəstəklənməsi üçün əhəmiyyətli ola biləcək müşahidə edilə bilən bir boşluq kəşf etdilər - "CO boşluğu" olaraq adlandırıldılar. Bununla belə, vulkanların olması atmosfer bioimzalarının aşkarlanmasını çətinləşdirə bilər, çünki vulkanik qazın çıxarılması CO və CH4 kimi qazların tərkibini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər.

Bu tədqiqat bioimzaların aşkarlanması üçün qəti bir üsul təqdim etməsə də, gələcək tədqiqatlar üçün yol açır. Müəlliflər təklif edirlər ki, həm atmosfer, həm də bərk-Yer proseslərini (vulkanik fəaliyyət daxil olmaqla) əhatə edən birləşmiş modelləşdirmə yanaşması CO-nun qaçması üçün tələb olunan şərtlərin daha yaxşı başa düşülməsi üçün çox vacibdir. Bu mürəkkəb tapmacanı açmaq və ekzoplanetlərdə potensial həyatın əlamətlərini müəyyən etməkdə daha çox əminlik əldə etmək üçün əlavə araşdırma lazımdır.

Mənbə:

– “Yerə bənzər cansız planetlərin atmosferlərində CO2, CO və CH4-ün nisbi bolluğu” – Yasuto Vatanabe və Kazumi Ozaki, The Astrophysical Journal (arxiv.org)