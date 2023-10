Süni intellekt real dünyada yeriyə bilən robot yaradır

By

Çikaqodakı Şimal-Qərb Universitetində tədqiqatçılar qrupu, robotları sıfırdan ağıllı şəkildə dizayn edə bilən süni intellektlə idarə olunan robot hazırlamaqla əhəmiyyətli bir irəliləyiş əldə etdilər. Robot kiçik və formalı olsa da, süni intellektlə hazırlanmış alətlərin yeni dövrünə doğru ilk addımı təmsil edir. Milyardlarla illik təkamülü saniyələrə sıxaraq, yeni alqoritm sistemə düz bir səthdə sadəcə saniyələr ərzində yeriyə bilən robot dizayn etməyə imkan verir.

Bu AI proqramını fərqləndirən onun səmərəliliyidir. Enerjiyə ehtiyacı olan superkompüterlər və böyük verilənlər bazası tələb edən digər süni intellekt sistemlərindən fərqli olaraq, bu proqram yüngül fərdi kompüterdə işləyir və sıfırdan yeni strukturları layihələndirmək qabiliyyətinə malikdir. Bu, keçmiş insan işlərini təqlid etməklə məhdudlaşmır, lakin yeni ideyalar və dizaynlar yarada bilər.

Sistemi sınaqdan keçirmək üçün tədqiqatçılar onu quruda yeriyə bilən robot dizayn etməyi təklif ediblər. Hər təkrarlama ilə proqram öz dizaynını təhlil edir, çatışmazlıqları müəyyənləşdirir və strukturunu yeniləyir. Cəmi doqquz cəhddən sonra o, müvəffəqiyyətlə orta insan addımının yarısı sürətlə yeriyə bilən robot yaratdı.

Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, bu sıçrayış süni intellekt və süni həyatın gələcəyi üçün böyük potensiala malikdir. Təkamülün pərdəsini aradan qaldırmaqla, onlar milyardlarla illik sınaq və səhvləri bir anda sıxışdıraraq, süni intellekt tərəfindən yaradılmış yeni orqanizmlərin doğulmasına yol açdılar.

Qeyd etmək lazımdır ki, süni intellekt təəccüblü şəkildə gəzinti üçün təbiətlə eyni həll yolu - ayaqlar ilə gəldi. Bununla belə, süni intellekt fərqli bir yanaşma tətbiq etdi və nəticədə üç ayağı, arxa qanadları və düz üzü olan bir robot meydana çıxdı. Bəziləri bu robotu yararsız bir cihaz kimi qəbul etsələr də, tədqiqatçılar bunu tamamilə yeni bir orqanizmin doğulması kimi görürlər.

Tədqiqat “Proceedings of the National Academy of Sciences” jurnalında dərc edilib və Massaçusets Texnologiya İnstitutunun və Vermont Universitetinin tədqiqatçıları ilə birlikdə Şimal-Qərb MakKormik Mühəndislik Məktəbində professor Sem Kriqman tərəfindən aparılıb.

