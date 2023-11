Təbii Karbon Tutulmasının Artırılması: Hava Keyfiyyətinin Rolu

By

Carnegie Elm İnstitutunun rəhbərlik etdiyi tədqiqat qrupu tərəfindən aparılan yeni bir araşdırma havanın çirklənməsinin bitkilərin fotosintez vasitəsilə atmosferdən karbon qazını çıxarmaq qabiliyyətinə necə təsir etdiyini aydınlaşdırıb. Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc edilən tapıntılar hissəciklərin çirklənməsinin ekosistemin məhsuldarlığına əhəmiyyətli təsirini vurğulayır və havanın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının potensial faydalarını vurğulayır.

Bitkilər fotosintez vasitəsilə iqlim dəyişikliyini azaltmaqda mühüm rol oynayır. Günəş işığını kimyəvi enerjiyə çevirərək havadan karbon qazını udur və bioloji maddə kimi saxlayırlar. Bununla belə, insanların gediş-gəlişi və qalıq yanacaqların yandırılması kimi fəaliyyətləri nəticəsində yaranan aerozol hissəcikləri bu həyati prosesi azalda bilər. Bu hissəciklər yalnız pis hava keyfiyyətinə və insan sağlamlığına kömək etmir, həm də kölgədə olduğu kimi günəş işığını səpələyir və ya udur və bitkilərin böyüməsinə mane olur.

Peyk ölçmələrindən istifadə edərək tədqiqatçılar fotosintetik aktivlik və aerozol çirklənməsi arasında korrelyasiya müşahidə ediblər. Onlar kəşf etdilər ki, sənaye istehsalı azaldıqda və gediş-gəliş məhdudlaşdıqda həftə sonları və COVID-19 kilidləri zamanı bitkilər daha çox karbon tutur. Bu, həftə ərzində hissəciklərin çirklənməsinin azaldılmasının bitkilər tərəfindən təbii karbon sekvestrasiyasını potensial olaraq artıra biləcəyini göstərir.

Həftə sonu fotosintetik aktivlik səviyyəsini saxlamaqla, hər il atmosferdən 40 ilə 60 meqaton arasında karbon qazının çıxarıla biləcəyi təxmin edilir. Bundan əlavə, çirklənmənin bu azalması əlavə torpağa ehtiyac olmadan kənd təsərrüfatı məhsuldarlığını artıra bilər. Bu tapıntılar karbon çirklənməsini azaltmaq və iqlim məqsədlərinə çatmaq məqsədi daşıyan hökumətlər üçün əhəmiyyətli siyasət nəticələrinə malikdir.

Tədqiqatın fotosintetik fəaliyyətin həftəlik dövrü və onun aerozol çirklənməsi ilə əlaqəsi ilə bağlı fikirləri təbii karbon sekvestrasiyasını artırmaqda havanın keyfiyyətinin əhəmiyyətinə dair yeni bir perspektiv təqdim edir. Havanın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması təkcə insan sağlamlığına fayda vermir, həm də iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə töhfə verir. Bu tədqiqat karbon emissiyalarının azaldılmasında bitkilərin potensialını maksimum dərəcədə artırmaq üçün hissəciklərin çirklənməsinin qarşısını almaq və davamlı təcrübələrə üstünlük vermək üçün davamlı səylərə ehtiyac olduğunu vurğulayır.

FAQ

1. Fotosintez nədir?

Fotosintez bitkilərin günəş işığını kimyəvi enerjiyə çevirməsi prosesidir. Onlar havadan karbon qazını udur və ondan karbohidratlar və yağlar istehsal etmək üçün istifadə edirlər, eyni zamanda əlavə məhsul kimi oksigeni buraxırlar.

2. Havanın çirklənməsi fotosintezə necə təsir edir?

Havanın çirklənməsi, xüsusilə aerozol hissəciklərinin yaratdığı hissəciklərin çirklənməsi fotosintezə mane ola bilər. Bu hissəciklər havanın keyfiyyətini azalda bilər, bitki sağlamlığına mənfi təsir göstərir və onların günəş işığını udmaq və fotosintezi səmərəli şəkildə yerinə yetirmək qabiliyyətini azalda bilər.

3. Havanın keyfiyyətinin yaxşılaşmasının karbonun tutulmasına hansı təsiri var?

Təkmilləşdirilmiş hava keyfiyyəti bitkilər tərəfindən karbonun tutulmasına səbəb ola bilər. Həftə sonları müşahidə olunan səviyyələrə bənzər hissəciklərin çirklənməsini həftə ərzində azaltmaqla, hər il 40 ilə 60 meqaton arasında karbon qazının atmosferdən çıxarılmasının iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə kömək edəcəyi təxmin edilir.

4. Bu tədqiqat kənd təsərrüfatının davamlılığına necə kömək edir?

Aerozol çirklənməsinin fotosintezə təsirini başa düşmək kənd təsərrüfatının davamlılığı üçün dəyərli fikirlər verir. Havanın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına üstünlük verməklə kənd təsərrüfatı məhsuldarlığı əlavə torpaq sahəsinə ehtiyac olmadan artırıla bilər, bu da karbon izini azaltmaq və kənd təsərrüfatında xalis sıfır emissiyaya nail olmaq səylərinə uyğunlaşdırıla bilər.