Missiyada NASA Astronavtlarının Canlı Yayımı ilə Kosmos Baxımı təcrübəsi

NASA 1 Noyabr Çərşənbə günü astronavtların Beynəlxalq Kosmik Stansiyada (BKS) apardığı texniki qulluq işlərini nümayiş etdirərək qarşıdan gələn kosmos yürüşünü canlı yayımlamağa hazırlaşır. Yerdənkənar əl işlərinin bu valehedici nümayişində NASA astronavtları Loral O'Hara və Jasmin Moghbeli, podşipnik dəyişdirmək və stansiyanın xarici hissəsindən bir avadanlığı çıxarmaq üçün altı saat yarımlıq missiyada əməkdaşlıq edəcəklər.

Bu texniki xidmətin əsas məqsədi ISS-dəki rabitə antenasından Radio Tezlik Qrupu adlanan elektronika qutusunu çıxarmaqdır. Bundan əlavə, O'Hara və Moghbeli günəş alfa fırlanan birləşmədə on iki trundlu podşipniklərdən birini əvəz edəcəklər. Bu mühüm birləşmələr stansiyanın günəş panellərinə stansiyanın Yer ətrafında orbiti zamanı günəşin səmərəli izlənilməsi üçün bucaqlarını daim tənzimləməklə enerji udma qabiliyyətini maksimum dərəcədə artırmağa imkan verir.

Əvvəlcə oktyabrın 30-a planlaşdırılan kosmos gəzintisi soyuducu mayenin sızması səbəbindən yenidən planlaşdırılmalı idi. Hər hansı potensial çirklənmənin qarşısını almaq və ekipajın rifahını təmin etmək üçün NASA missiyanı təxirə salmaq qərarına gəldi. Bu sızma ISS-nin son aylarda həm stansiyaya, həm də dokda olan gəmilərə təsir etdiyi bir sıra soyuducu maye sızmalarının sonuncusudur.

Bu cəhdin şahidi olmaq istəyənlər üçün NASA bütün kosmos gedişini NASA telekanalında canlı yayımlayacaq. Tədbiri yuxarıdakı video vasitəsilə və ya NASA-nın YouTube səhifəsinə daxil olaraq izləyə bilərsiniz. Əhatə 6:30 am ET (PT 3:30 am PT) başlayacaq, kosmos gəzinti özü 8 am ET (5 am PT) qısa sonra başlayacaq.

FAQ:

