NASA-nın bir metal asteroidi araşdırmaq və planetlərin əmələ gəlməsinin sirlərini açmaq üçün psixi missiyası

NASA bu həftə əsasən metaldan ibarət olduğu güman edilən unikal asteroidi öyrənmək üçün səyahətə çıxaraq Psyche missiyasını işə salmağa hazırlaşır. Kosmik gəmi Günəş sistemimizdə planetlərin əmələ gəlməsi ilə bağlı fikirlər əldə etmək üçün Psyche adlı asteroidi araşdıracaq.

Buraxılış Floridadakı NASA-nın Kennedi Kosmik Mərkəzindəki Launch Complex 39A-dan SpaceX Falcon Heavy raketindən istifadə etməklə həyata keçiriləcək. Kosmik gəmi Yer atmosferini keçdikdən sonra Mars və Yupiter arasında yerləşən asteroid qurşağına çatmaq üçün təxminən 2.2 milyard mil yol qət edəcək. Psyche-ə gözlənilən gəliş, təxminən altı illik səyahətdən sonra 2029-cu ilə planlaşdırılır.

Təyinat yerinə çatdıqdan sonra kosmik gəmi 2029-cu ilin avqustunda əsas missiyasına başlayacaq. Kamera, spektrometr və maqnitometr daxil olmaqla qabaqcıl alətlərlə təchiz edilmiş Psyche diametri təxminən 170 mil olan metal asteroidi yaxından araşdıracaq. Psixika elm adamlarının xüsusi marağına səbəb olur, çünki o, planetin əmələ gəlməsinin ilkin mərhələsi olan planetesimalın nüvəsi hesab olunur. Bu missiyanın tapıntıları günəş sistemimizin inkişafının ilkin mərhələləri və Yer və Mars kimi qayalı planetlərin yaradılmasında iştirak edən proseslər haqqında dəyərli fikirlər verə bilər.

Psyche kosmik gəmisini səyahətində müşayiət edən Deep Space Optical Communications (DSOC) adlı ikinci dərəcəli faydalı yükdür. Bu texnologiya nümayişinin məqsədi Aydan kənardan məlumatların ötürülməsi üçün lazerlərin istifadəsini sınaqdan keçirmək, NASA-nın gələcək missiyaları üçün rabitə ötürmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaqdır. DSOC Psyche ilə birlikdə səyahət edəcək və bu yeni kommunikasiya sisteminin effektivliyini qiymətləndirərək missiyanın ilk iki ilində fəaliyyət göstərəcək.

Bu maraqlı buraxılış hadisəsinin şahidi olmaq üçün NASA hadisəni öz televiziya kanallarında canlı yayımlayacaq. Əhatə 9 Oktyabr Cümə axşamı günü səhər saat 15:6-də ET (15:12 am PT)-da başlayacaq və uçuş 10:16 ET (7:16 am PT) üçün planlaşdırılıb. Həmin gün kosmosda gəzinti olacağından, kosmos yürüşü NASA TV ictimai kanalında, Psyche buraxılışı isə NASA Televiziya media kanalında yayımlanacaq. Alternativ olaraq, izləyicilər NASA-nın YouTube səhifəsinə daxil ola və ya öz veb saytında quraşdırılmış videoya baxa bilərlər.

Bu təməlqoyma missiyası planetlərin əmələ gəlməsinin sirlərini açmağı və günəş sistemimizin mənşəyi haqqında dəyərli fikirlər təqdim etməyi vəd edir. NASA müəmmalı metal asteroid olan Psyche-ni araşdırmaq üçün iddialı səyahətində Psyche kosmik gəmisini buraxmağa hazırlaşarkən həyəcan artır.

Mənbə:

– NASA/JPL-Caltech/Arizona Dövlət Universiteti/Kosmik Sistemlər Loral/Peter Rubin