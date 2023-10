Karyera Məqsədinin Uğursuzluğu ilə üzləşərkən Özünə hörmətin qorunması

Xülasə: Ohayo Dövlət Universitetində tədqiqatçılar tərəfindən aparılan son araşdırma, fərdlərin karyera hədəfindəki uğursuzluqları necə qavraması və şərh etməsi onların heysiyyətinə təsir edə biləcəyini göstərir. Tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, uğursuzluqları yeni imkanlara atılan addımlar kimi görən fərdlər, uğursuzluqlarının sayından asılı olmayaraq, özünə hörmətdə azalma hiss etmirlər. Digər tərəfdən, uğursuzluqlarının onları daha da pis vəziyyətə saldığına inananlar, özünə hörmətin aşağı düşdüyünü bildirdi. Tapıntılar fərdlərin müsbət mənlik imicini saxlamaqda öz uğursuzluqlarını necə qavraması və şərh etməsinin vacibliyini vurğulayır.

Tədqiqatda karyera hədəflərinin uğursuzluqları üzərində düşünmək və keçmiş hədəflərdən imtina etdikləri üçün peşmanlıqlarını qiymətləndirmək istənən bakalavr tələbələri iştirak etdi. Şagirdlər özlərinə hörmət ölçülərini də tamamladılar. Nəticələr göstərdi ki, karyera məqsədlərindən dəfələrlə imtina etdiyini bildirən tələbələr zaman keçdikcə özünə hörmətdə azalma yaşadılar. Bununla belə, peşmanlıq tənliyə daxil edildikdə, karyera məqsədlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı peşmanlığı az olan fərdlərin özünə inamında çox az dəyişiklik müşahidə olundu, yüksək təəssüf hissi keçirənlərin isə özünə hörməti azaldı.

Nəticələr göstərir ki, fərdlər uğursuzluğa öz təcrübələrindən öyrənmək və inkişaf etmək imkanı verəcək şəkildə yanaşmalıdırlar. Çətin vəziyyətin müsbət tərəflərini tapmağı ehtiva edən fayda tapmaq kimi üsullar fərdlərə öz uğursuzluqlarını yenidən nəzərdən keçirməyə və özünə hörmətini qorumağa kömək edə bilər. Tədqiqat fərdlərin özlərinə hörmətini və uzunmüddətli rifahını formalaşdırmaqda uğursuzluqları necə qavraması və şərh etməsinin vacibliyini vurğulayır.

Bu araşdırma bakalavr tələbələri üzərində fokuslansa da, tədqiqatçılar tapıntıların bütün yaş və karyera mərhələlərində olan fərdlər üçün daha geniş təsirə malik olduğunu qeyd ediblər. Uğursuzluğun həyatın bir hissəsi olduğunu və fərdlərin uğursuzluğu necə şərh etməsi və reaksiya verməsi onların heysiyyətinə və ümumi psixoloji rifahına əhəmiyyətli təsir göstərə biləcəyini başa düşmək vacibdir. Uğursuzluqları inkişaf və öyrənmə imkanları kimi nəzərdən keçirərək, fərdlər özlərinə hörmətlərini qoruya və hətta uğursuzluqlar qarşısında belə müsbət mənlik hissini qoruya bilərlər.

Mənbə: Ohayo Dövlət Universiteti

Təriflər:

– Özünə hörmət: fərdin öz dəyərini və dəyərini ümumi qiymətləndirməsi

– Karyera məqsədləri: insanın peşəkar inkişafı və uğuru ilə bağlı konkret məqsədlər və istəklər

Mənbə:

– Patrick J. Carroll et al, The Consequences of Quality and Quantity of downward revisions in Possible Selves on Revisions on Core Selves, Journal of Adult Development (2023). DOI: 10.1007/s10804-023-09461-8

– https://phys.org/news/2023-10-self-esteem-career-goal-dies.html saytından alındı