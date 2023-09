EXO-Lava aləmləri: Yerin təkamülünə işıq salır

The Astrophysical Journal-da dərc olunan son araşdırma ekzo-lava aləmlərinin füsunkar dünyasını və onların Yerin təkamül tarixinə işıq salmaq potensialını araşdırır. Yer bir vaxtlar tamamilə ərimiş halda olsa da, planetoloqlar bu mərhələni maqma okeanı adlandırırlar. Ehtimal olunur ki, Yer soyumadan və indiki yaşayış üçün əlverişli planetə çevrilməzdən əvvəl bir çox maqma okean fazalarından keçmiş ola bilər.

Kepler Kosmik gəmisi və TESS kimi planet ovçuluq missiyaları ilə minlərlə ekzoplanetin kəşfi onların ulduzlarının ətrafında həddindən artıq temperaturda fırlanan və onların ərimiş və ya qismən əriməsinə səbəb olan çoxlu qayalı dünyaları aşkar etdi. Super Yerlər kimi tanınan bu super qızdırılan qayalı dünyalar Yerin keçmişi və onun maqma okeanından keçidi haqqında dəyərli məlumatlar verir.

Ohayo Dövlət Universitetinin astronomiya üzrə aspirantı Kiersten Boley tərəfindən aparılan “Fizzy Super-Earths: Magma Composition on the Bulk Density and Structure of Lava Worlds” adlı araşdırma maqma okeanlarının super-yer səthinə təsirini araşdırır. Yerin təkamülü və onların müşahidə olunan xüsusiyyətləri.

Tədqiqatçılar ekzoplanet modelləşdirmə proqramı vasitəsilə öz ulduzlarının orbitində yaxından fırlanan ultra-qısa dövr (USP) planetlərini simulyasiya etdilər. Onlar müəyyən ediblər ki, planetin maqmasının tərkibi onun uçucu elementləri tutmaq qabiliyyətini və həyatı dəstəkləmək potensialını müəyyən etmək üçün çox vacibdir. Maqmalarında kifayət qədər karbon və oksigen olan planetlər bu kritik materialları öz atmosferlərinə buraxaraq həyat üçün əlverişli şərait yarada bilərlər.

Tədqiqat həmçinin maqma planetlərinin sıxlığını və onların uzaqdan müşahidə üçün təsirlərini araşdırıb. Maraqlıdır ki, maqma okeanının mövcudluğu planetin sıxlığına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmir, əvvəlki fərziyyələrə meydan oxuyur və bu müəmmalı dünyaları anlamaq üçün ən yaxşı üsul haqqında suallar doğurur.

Ümumilikdə, ekzo-lava dünyaları yer planetlərinin təkamülünü və onların yaşayış potensialını öyrənmək üçün unikal imkan təklif edir. Bu ekstremal mühitlərin sirlərini açmaqla alimlər Yerin öz tarixi ilə bağlı qiymətli fikirlər əldə edə və planetin həyatı dəstəkləmək qabiliyyətinə töhfə verən amilləri aşkar edə bilərlər.

Mənbə:

