İqlim Dəyişikliyi Yarasaların Fövqəladə Ömrünü Təhdid edir, Araşdırma Tapıntıları

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences jurnalında dərc olunan bu yaxınlarda aparılan bir araşdırma, qlobal temperaturun artması səbəbindən yarasaların diqqətəlayiq ömürlərinin risk altında ola biləcəyini göstərir. Dublin Universitet Kolleci və Bristol Universitetinin alimləri tərəfindən aparılan araşdırmalar bir qrup vəhşi böyük at nalı yarasalarının qış yuxusuna getmə dövrünə diqqət yetirib.

Tədqiqatçılar yarasaların qış yuxusuna getmə dövründə havanın dəyişməsinin onların uzun ömürlərindən məsul olan molekulyar mexanizmə təsir etdiyini aşkar ediblər. Xromosomların uclarını qoruyan DNT parçaları olan telomerlər hüceyrə hər bölündükdə qısalır. Bu qısalma prosesi qocalma və qocalma ilə əlaqəli xəstəliklərlə əlaqələndirilir.

Tədqiqat, daha isti şərtlər səbəbiylə qış yuxusundan daha tez-tez çıxan yarasaların daha soyuq temperaturlara malik olan əvvəlki qışlara nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə qısa telomerlərə sahib olduğunu müəyyən etdi. Dublin Universitet Kollecinin professoru Emma Teeling bu tapıntılardan narahatlığını ifadə edərək, qlobal temperaturun proqnozlaşdırılan artımının vəhşi yarasalarda qış yuxusunun faydalı təsirlərini məhdudlaşdıra biləcəyini bildirib.

Tədqiqatın aparıcı müəllifi Dr. Meqan Pauer qış yuxusunun telomerlərə təsirini araşdırmaq üçün üç qışda 200-dən çox vəhşi böyük at nalı yarasanı izlədi. Tədqiqat, qış yuxusunun bir cavanlaşma forması kimi çıxış etdiyini, telomerlərin qış yuxusu mövsümündə qısalmaq əvəzinə uzandığını ortaya qoydu. Bu genişlənmə, ehtimal ki, telomerik DNT-yə zərər vermədən özünü təkrarlamağa imkan verən telomeraz fermentinin ifadəsi ilə bağlıdır.

Araşdırmanın nəticələri dəyişən iqlim şəraitinin yarasaların uzunömürlü təbiəti üzərində potensial nəticələrini vurğulayır. Yarasalar kimi uzun ömür sürən və reproduktiv sürəti yavaş olan növlər ətraf mühitdəki dəyişikliklərə xüsusilə həssasdır. Tədqiqatçılar yarasaların sürətli iqlim dəyişikliyindən necə təsirləndiyini və buna uyğunlaşmağın vacibliyini vurğulayırlar.

Qış yuxusunda telomerlərin uzanmasında telomerazın rolunu araşdırmaq üçün əlavə araşdırmalara ehtiyac var. Tədqiqat iqlim dəyişikliyinin yarasa populyasiyalarının ekologiyasına və sağ qalmasına təsirini vurğulayaraq, bu qeyri-adi canlıları qorumaq üçün davamlı tədqiqat və mühafizə səylərinə ehtiyac olduğunu vurğulayır.

