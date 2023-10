Yeni Enerji Mənbəyi: Molekulyar Hərəkətdən Elektrik Yığılması

By

Alimlər molekulların hərəkətindən istifadə etməklə elektrik enerjisi əldə etmək üçün perspektivli yeni yanaşma kəşf ediblər. Dalğa enerjisi texnologiyası artıq effektiv enerji istehsalı mənbəyi olduğunu sübut etsə də, tədqiqatçılar indi hətta istirahətdə olan molekulların da istifadə oluna bilən xas enerjiyə malik olduğunu aşkar ediblər.

APL Materials-da dərc olunan məqalədə tədqiqatçılar mayedəki molekulların təbii hərəkətindən enerji alan molekulyar enerji yığan cihazı sınaqdan keçiriblər. Tədqiqatçılar piezoelektrik materialın nanoarraylarını mayeyə batıraraq, mayenin hərəkətini sabit elektrik cərəyanına çevirə bildilər. Bu sıçrayış, Yerdəki böyük miqdarda hava və mayeni nəzərə alsaq, əhəmiyyətli miqdarda enerji istehsal etmək potensialına malikdir.

Cihaz hərəkət zamanı elektrik potensialı yaradan piezoelektrik material olan sink oksiddən istifadə edir. Tədqiqatçılar sink oksidi tellərinin hərəkətini okeanda dəniz yosunlarının dalğalanması ilə müqayisə ediblər. Bu cihazın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, heç bir xarici qüvvəyə güvənmir və onu oyun dəyişən təmiz enerji mənbəyinə çevirir. O, ənənəvi mexaniki hərəkətdən əsaslı şəkildə fərqlənən mayelərin molekulyar istilik hərəkəti vasitəsilə elektrik enerjisi əldə etmək imkanını açır.

Bu texnologiya üçün tətbiqlər genişdir. O, implantasiya edilə bilən tibbi cihazlar kimi nanotexnologiyaları gücləndirmək üçün istifadə edilə bilər. Cihaz həmçinin kilovat miqyaslı enerji istehsalı üçün tam ölçülü generatorlara qədər genişləndirilə bilər. Tədqiqatçılar artıq müxtəlif mayeləri, yüksək performanslı piezoelektrik materialları və yeni cihaz arxitekturalarını sınaqdan keçirərək cihazın enerji sıxlığını yaxşılaşdırmaq üzərində işləyirlər.

Bu təməlqoyma tədqiqatı külək, hidroelektrik və ya günəş enerjisi kimi ənənəvi xarici mənbələrdən asılı olmayan elektrik enerjisi istehsalı üçün maraqlı bir yol təqdim edir. Molekulların xas enerjisindən istifadə etmək imkanı gələcəkdə davamlı və təmiz enerji həlləri üçün yeni imkanlar açır.

