Məşqin əzələ böyüməsinə mexaniki təsiri innovativ gel döşəkdən istifadə edərək araşdırıldı

Məşqin bədənimiz üçün bir çox faydası var, o cümlədən əzələlərimizi gücləndirir və tonlayır. Bununla belə, bu prosesin arxasında duran dəqiq mexanizmlər sirr olaraq qalır. MIT tədqiqatçıları mikroskopik səviyyədə idmanın sırf mexaniki təsirlərini öyrənməyə imkan verən hidrojeldən hazırlanmış unikal məşq döşəyi hazırlayıblar.

Ölçüsü dörddə birinə bənzəyən gel matında kiçik maqnit hissəcikləri var. Bu hissəcikləri hərəkət etdirmək üçün döşəyin altındakı xarici maqnitdən istifadə edərək, məşq zamanı əzələlərin təcrübələrini təqlid edərək, titrəyici döşək kimi yırğalana bilər. Əzələ hüceyrələri gel üzərində yetişdirilir və tədqiqatçılar onların maqnit vibrasiyasının yaratdığı mexaniki məşqə necə reaksiya verdiyini müşahidə edirlər.

İlkin tapıntılar göstərir ki, ardıcıl mexaniki məşq əzələ liflərinin koordinasiyalı istiqamətdə böyüməsinə səbəb ola bilər. Bu düzlənmiş və həyata keçirilən liflər birlikdə büzülməyə qadirdir. Bu onu göstərir ki, gel əzələ liflərinin böyüməsini istiqamətləndirmək üçün istifadə edilə bilər və potensial olaraq bərk və funksional əzələlərin mütəşəkkil təbəqələrinin yaradılmasına səbəb ola bilər. Belə əzələlər yumşaq robotlarda və ya zədələnmiş toxumaların bərpası üçün istifadə edilə bilər.

MIT-dən Dr. Ritu Raman ümid edir ki, bu yeni platforma zədədən sonra əzələlərin bərpasına və ya qocalmanın təsirini azaltmağa kömək edəcək. Müxtəlif mexaniki qüvvələrin, xüsusən də idmanın hüceyrə səviyyəsində əzələ toxumalarına necə təsir etdiyini daha yaxşı başa düşərək, tədqiqatçılar motor pozğunluğu olan insanlarda hərəkətliliyi bərpa etmək və çevik robotlar yaratmaq üçün innovativ üsullar inkişaf etdirə bilərlər.

'MagMA' (Maqnit Matrisinin Aktivasiyası) adlanan gel mat əzələ liflərini formalaşdırmaq və onların məşqə reaksiyasını öyrənmək üçün qeyri-invaziv üsul təqdim edir. Tədqiqatçılar bu innovativ geldən digər hüceyrə növlərini və onların mexaniki stimullaşdırmaya reaksiyasını öyrənmək üçün istifadə etməyi planlaşdırırlar.

Bu tədqiqat əzələ hüceyrələrini yırğalanan gel matından istifadə edərək böyümələrini uyğunlaşdırmağa və əlaqələndirməyə təşviq etmək üçün yeni bir yanaşma təqdim edir. Bu, əzələ toxuması mühəndisliyini inkişaf etdirmək və mexaniki qüvvələrin hüceyrə davranışına təsiri haqqında anlayışımızı dərinləşdirmək potensialına malikdir.

