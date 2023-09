Meyvə milçəklərindəki zülal soyuqda məşqə təsir edir, araşdırma tapır

By

Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc edilən son araşdırma meyvə milçəklərində soyuq şəraitdə məşq performansında həlledici rol oynayan bir zülal aşkar etdi. İditarod adlanan bu zülal idmanın faydalarında iştirakı və soyuq temperaturlara uyğunlaşması ilə tanınan irisin insan zülalına aiddir.

Miçiqan Universiteti Tibb Fakültəsi və Ueyn Dövlət Universiteti Tibb Məktəbinin tədqiqatçıları bədəndən zədələnmiş hüceyrə komponentlərinin çıxarılmasını nəzərdə tutan autofagiyanın fizioloji prosesini başa düşməkdə maraqlı olublar. Onlar aşkar ediblər ki, İditarod geni meyvə milçəklərində autofagiyanı tənzimləyir. Milçəklərin genetik quruluşunu manipulyasiya edərək, İditarod geninin otofagiya prosesində iştirak etdiyini nümayiş etdirdilər.

Komanda həmçinin İditarod geni ilə irisin proteininin xəbərçisi olan insan geni FNDC5 arasında əlaqə tapıb. Süsən daha əvvəl məməlilərdə əzələ-skelet sistemi və digər idmanla bağlı faydalar, həmçinin soyuq adaptasiya üçün vacib olduğu göstərilmişdir.

İditarodun məşqdəki rolunu daha da araşdırmaq üçün tədqiqatçılar Ueyn Dövlət Universitetində Dr. Robert Uesselsin komandası tərəfindən hazırlanmış yeni metoddan istifadə edərək meyvə milçəklərinə təlim keçiblər. Onlar aşkar etdilər ki, İditarod geninə malik olmayan milçəklər məşq dözümlülüyünü zəiflədir və məşqdən sonra müşahidə olunan tipik irəliləyişləri hiss etmirlər. Maraqlıdır ki, bu milçəklər də soyuq temperaturlara dözə bilmirdilər.

Bu tədqiqat həm onurğasızlarda, həm də məməlilərdə təkamül boyu qorunduğu kimi görünən İditarod gen ailəsinin təkamül əhəmiyyətini vurğulayır. Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, məşq otofagiya prosesini aktivləşdirir və bu, zədələnmiş hüceyrə komponentlərini və intensiv məşq zamanı əmələ gələn zəhərli əlavə məhsulları təmizləməyə kömək edir. İditarod geni bu prosesdə həlledici rol oynayır.

Məşq, otofagiya və İditarod geni arasındakı əlaqəni tam başa düşmək üçün əlavə tədqiqatlara ehtiyac var. Bununla belə, bu tədqiqat məşq və soyuq temperaturlara uyğunlaşmanın faydalarının altında yatan molekulyar mexanizmlər haqqında dəyərli fikirlər təqdim edir.

Mənbə:

– Tyler Cobb, Irene Hwang, Michael Soukar, Sim Namkoong, Uhn-Soo Cho, Maryam Safdar, Myungjin Kim, Robert J. Wessells tərəfindən “İrisin sələfi FNDC5-in Drosophila homoloqu olan İditarod məşq performansı və ürək autofagiyası üçün vacibdir” , və Jun Hee Lee, Milli Elmlər Akademiyasının Materialları.