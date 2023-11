2024-cü ildə Yerə yaxınlaşan heyrətamiz kometa

A fascinating celestial event is set to captivate skywatchers in 2024. A gigantic comet, known as 12P/Pons-Brooks, will be visible as it makes its closest approach to the sun. This astronomical spectacle has already caught the attention of experts due to its extraordinary behavior.

Scientists from the British Astronomy Association (BAA) reported that the comet has experienced two explosive outbursts within just four months. These outbursts consist of sudden eruptions of dust and gas as the comet journeys towards Earth. What makes this cosmic phenomenon even more amazing is the peculiar appearance of the comet itself.

BAA üzvü Richard Miles, 12P/Pons-Brooks kometini Ulduz Döyüşləri franşizasındakı simvolik Minilliyin Şahini ilə müqayisə etdi. O, kometin geniş, efirli toz və qaz buludu ilə əhatə olunduğunu təsvir etdi. Bu heyrətamiz oxşarlıq həm astronomlar, həm də həvəskarlar arasında heyranlıq və heyranlığa səbəb oldu.

Maraqlıdır ki, bu cür partlayışlar kometalarda nisbətən nadir hallarda baş verir və zamanın yalnız 3-4 faizində baş verir. Belə hadisələr zamanı kometanın nüvəsindən atılan hissəciklər zamanla dağılır. 12P/Pons-Brooks vəziyyətində, böyük nüvə toz və qaz buludunu əhatə edən kölgə yaradır, şeytan buynuzlarına və ya məşhur kosmik gəmiyə bənzəyən unikal forma yaradır.

Not only is the appearance of this comet captivating, but its trajectory is also noteworthy. The term “Halley-like” has been coined by scientists to describe comets that follow elongated elliptical orbits around the sun, taking anywhere from 20 to 200 years to complete a revolution. Although 12P/Pons-Brooks falls into this category, it deviates slightly from the orbital period of Halley’s Comet, which spans 76 years instead of the 71 years observed in this case.

Bu qeyri-adi səma tamaşasına nəzər salmaq üçün təqvimlərinizi kometin günəşə ən yaxın olacağı 21 aprel və Yerə ən yaxın olacağı 2 iyun tarixinə qeyd edin. Nəzərə alın ki, NASA 12P/Pons-Brooks-u “Yerə yaxın kometa” adlandırsa da, o, hələ də bizdən öz peykimizdən təxminən 70 dəfə uzaqdadır. Ona görə də toqquşma ehtimalı sadəcə olaraq söz mövzusu deyil.

Bu hadisə həm həvəskar, həm də peşəkar astronomlar üçün həqiqətən heyranedici bir təcrübə olacağını vəd edir. Beləliklə, teleskoplarınızı hazırlayın və 12-cü ildə səmanı bəzəyən 2024P/Pons-Brooks-un nəfəs kəsən səyahətinin şahidi olmağa hazırlaşın.

FAQ

S: 12P/Pons-Brooks kometası partlayışlardan sonra necə görünür?

Partlayışlardan sonra bu kometa toz və qaz buludu ilə əhatə olunmuş Millenium Falcon kosmik gəmisi və ya şeytan buynuzları görünüşünü alır.

S: Kometlərdə partlayışlar tez-tez olurmu?

Xeyr, kometalarda partlayışlar nisbətən nadirdir və zamanın yalnız 3-4 faizində baş verir.

Q: Why does the comet exhibit a unique shape?

Partlayışın yaratdığı süpürgəçi toz kometin böyük nüvəsi ilə birləşərək şeytan buynuzlarına və ya Millenium Falcon kosmik gəmisinə bənzəyən içi boş bir forma yaradır.

S: "Halley kimi" kometa nədir?

"Halley-bənzər" kometa günəş ətrafında uzun elliptik orbiti izləyən və inqilabı tamamlamaq üçün 20 ilə 200 il çəkən kometdir. 12P/Pons-Brooks vəziyyətində, onun orbital dövrü təxminən 71 ildir, hər 76 ildən bir dövr edən Halley kometindən bir qədər fərqlidir.

Q: When will the comet be visible from Earth?

Kometa aprelin 21-də günəşə ən yaxından, iyunun 2-də isə Yer kürəsinə ən yaxın məsafədən keçərək səma seyrçilərinə onun möhtəşəmliyinə şahidlik etmək imkanı verəcək.

S: Yerlə toqquşma ehtimalı varmı?

No, as mentioned by experts, the 12P/Pons-Brooks comet is approximately 70 times farther from Earth than our moon, making any collision entirely out of the question.