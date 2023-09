İkiqat problem: 'Qartal qatili' bakteriyasının istehsal etdiyi ikinci toksinin kəşfi

By

Martin Lüter Universiteti Halle-Vittenberq və Freie Universität Berlinin rəhbərlik etdiyi tədqiqat qrupu Aetokthonos hydrillicola siyanobakteriyasının istehsal etdiyi ikinci toksini aşkar ediblər. Bu bakteriya çətin becərilməsi ilə məşhurdur və siyanobakteriyalar arasında nadir rast gəlinən iki toksin əmələ gətirir. İki il əvvəl komanda bu bakteriyanın ilk toksininin ABŞ-da keçəl qartalların beyinlərində dəliklərə səbəb olan xəstəliyə cavabdeh olduğunu kəşf etdi.

Martin Lüter Universitetindən Halle-Vittenberqdən Markus Şvark son araşdırmalarında ikinci toksini müəyyən edib və xarakterizə edib. “Aetoktonostatin” adlı bu toksin, hazırda xərçəngin müalicəsi üçün dərmanlarda istifadə edilən dəniz siyanobakteriyalarında olan toksinlərlə struktur oxşarlıqlar daşıyır. Bu ikinci toksinin kəşfi potensial olaraq xərçənglə mübarizə üçün yeni dərmanların inkişafına səbəb ola bilər.

Bir müddətdir ki, bu toksinin mövcudluğundan şübhələnirdilər. Əvvəlki araşdırmalar göstərdi ki, A. hydrillicola ekstraktı, hətta əvvəllər müəyyən edilmiş toksin olmasa belə, hüceyrələr üçün yüksək dərəcədə zəhərlidir. Sonrakı müayinələr müəyyən etdi ki, A. hydrillicola başqa, çox güclü toksin istehsal etməlidir.

Çexiya Elmlər Akademiyasından olan doktor Jan Mareş və onun komandası yeni zəhərli molekulun sintezindən məsul olan genləri müəyyən ediblər. Tədqiqatçılar içməli su şəbəkəsini qidalandıran suların monitorinqini tövsiyə edirlər, çünki A. hydrillicola Amerika göllərində və çaylarında inkişaf edir. Bu monitorinq insan sağlamlığı üçün potensial risklərin qarşısını almağa kömək edəcək.

Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc olunan araşdırma A. hydrillicola-nın füsunkar və təhlükəli xüsusiyyətlərinə işıq salır. Əlavə tədqiqatlarla elm adamları bu toksinlər haqqında daha çox məlumat əldə etməyə və potensial olaraq onların gücünü dərman məqsədləri üçün istifadə etməyə ümid edirlər.

– Markus Schwark və digərləri, Qartal qatilindən daha çox: Şirin su siyanobakteriyası Aetokthonos hydrillicola yüksək zəhərli dolastatin törəmələri istehsal edir, Milli Elmlər Akademiyasının materialları (2023). DOI: 10.1073/pnas.2219230120