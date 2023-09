Sirkulyasiya edən şiş hüceyrələrinin izolyasiyası üçün dielektroforezin istifadəsi

Bu məqalə elektroforez və mikrofluidika sahəsinə müstəsna töhfələrinə görə AES Orta Karyera Mükafatının laureatı Robbin K. Anandın işindən bəhs edir. Anand öz qrupu ilə birlikdə şiş hüceyrələrinin sirkulyasiyası və neftdəki su damcıları içərisində kimyəvi növlərin zənginləşdirilməsi və ayrılması üçün üsullar işləyib hazırlayıb.

Anandın son məqaləsinin diqqəti dövran edən melanoma hüceyrələrinin (CMCs) seçilməsi üçün dielektroforetik (DEP) metodu üzərindədir. CTC izolyasiyası üçün üstünlük təşkil edən üsullar xüsusi səth antigenlərinin mövcudluğuna və ya hüceyrə ölçüsünə əsaslanır. Bununla belə, bu üsullar etibarlı müəyyən edən səth antigenləri olmayan nadir CMC-lər üçün effektiv deyil.

DEP yalnız hüceyrə ölçüsündən daha seçicidir, çünki o, hüceyrənin morfologiyasına və tərkibinə əsaslanır. Anandın əvvəlki işi seçmə tək hüceyrəli tutma üçün simsiz bipolyar elektrod (BPE) massivində DEP istifadəsini nümayiş etdirdi. Onun hazırkı tədqiqatında yeni inkişaflar BPE sıra cihazına tək hüceyrəli analizlərin və elektrokimyəvi analizlərin daxil edilməsini əhatə edir.

Anandın işindən maraqlı bir tapıntı, melanoma xəstələrindən əldə edilən ağ qan hüceyrələri arasında biofiziki xüsusiyyətlərin dəyişkənliyidir. Bu tapıntı, dövran edən melanoma hüceyrələrinin seçilməsi meyarlarının hər bir nümunə üçün optimallaşdırıla biləcəyini göstərir.

Təkhüceyrəli analiz sahəsindəki çətinliklərə kliniki əhəmiyyətin nümayiş etdirilməsi və praktikantlar tərəfindən qəbul edilməsi daxildir. Analitik son nöqtələrə üstünlük vermək və yeni metodlardan əldə edilən məlumatları klinik nəticələrlə əlaqələndirmək üçün klinisyenlərlə əməkdaşlıq çox vacibdir.

Bu işlə bağlı alınan rəylər müsbət olub, onun hüceyrə nümunələri və digər tətbiqlərdə potensial təsiri ilə bağlı həvəs var. Bakterial hüceyrələr və ya hüceyrədənkənar veziküllər üçün yanaşmanın uyğunlaşdırılması və aşağı axın analizi üçün seçilmiş hüceyrələrin buraxılması ilə bağlı sorğular var.

Bu tədqiqatda gələcək addımlar hüceyrənin elektrik sahəsinə reaksiyasında təmsil olunan qiymətli biofiziki məlumatı çıxarmaq və istifadə etmək üçün metodların işlənib hazırlanmasını əhatə edir.

AES Orta Karyera Mükafatının laureatı adına layiq görülmək Anand üçün şərəfdir və elmi ictimaiyyətə, xüsusən tələbələrə və erkən karyeraya başlayan alimlərə dəstək olmaq üçün bir borcdur.

References:

- AES Orta Karyera Mükafatı. FACSS Analitik Elm və İnnovasiya 2023.

– Chen, H., et al. (2023). Periferik qandan dövran edən melanoma hüceyrələrinin dielektroforez yolu ilə bərpasında tutma effektivliyinin, saflığının və tək hüceyrə təcridinin kəmiyyətinin müəyyən edilməsi. Laboratoriya çipi, 23(12), 2586-2600.

– Anand, RK, et al. (2015). Bipolyar elektrodda tək hüceyrələrin mənfi dielektroforetik tutulması və itməsi: Faradaik ionun zənginləşdirilməsi və tükənməsinin təsiri. J. Am. Kimya. Soc., 137(3), 776-783.

– Li, M. və b. (2017). Simsiz elektrod massivində dielektroforez yolu ilə tək dövran edən şiş hüceyrələrinin yüksək məhsuldarlı seçici tutulması. J. Am. Kimya. Soc., 139(26), 8950-8959.