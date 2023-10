Sinir və İmmun Sistemləri Arasındakı Mürəkkəb Rəqs: Neyro-İmmun Oxundan Anlayışlar

By

Fərqli varlıqlar olmasına baxmayaraq, sinir və immun sistemləri bir-birindən mürəkkəb bir əlaqəyə malikdir. Neyro-immun ox kimi tanınan iki sistem arasındakı bu mürəkkəb rəqs beyində, dəridə və mədə-bağırsaq traktında müxtəlif fizioloji proseslərin idarə olunmasında mühüm rol oynayır. Bu sistemlərdə hüceyrələr arasındakı əlaqə Harvard Tibb Məktəbinin immunobioloqu İsaak Çiu kimi elm adamlarını valeh edib.

Chiunun tədqiqatı neyrodejenerasiya, bakterial dəri infeksiyaları və meningit, qarayara və kolit kimi mikrob infeksiyaları kontekstində T hüceyrələri, mikroglia və bakteriyalar arasında mürəkkəb qarşılıqlı əlaqənin aşkarlanmasına yönəlmişdir. Onun tapıntıları ağrı və iltihabın yeni mexanizmlərinə işıq salıb, bu proseslərdə neyronların, immun hüceyrələrin və mikrobların rolunu aşkara çıxarıb.

Bədənin təhlükə hiss etmək üçün əsas qabiliyyəti olan ağrı, immunitet sistemi ilə sıx bağlıdır. Ağrıya vasitəçilik etməkdən məsul olan nosiseptor neyronları iki istiqamətli çarpaz əlaqə vasitəsilə immun hüceyrələrlə qarşılıqlı əlaqə qurur. İmmunitet hüceyrələri sinirlərə birbaşa təsir edə bilən maddələr istehsal edərək onları ağrıya daha həssas edir. Öz növbəsində, nosiseptorlar immun hüceyrələrin hiss edə bildiyi nöropeptidləri saxlayır və onların davranışlarına təsir göstərir.

Chiu-nun tədqiqat qrupu kalsitonin geni ilə əlaqəli peptid (CGRP) kimi neyropeptidlərə və onların immun hüceyrələrlə, xüsusən makrofaqlar, neytrofillər, monositlər, T hüceyrələri və B hüceyrələri ilə qarşılıqlı əlaqəsinə diqqət yetirmişdir. Komanda bu nöropeptidlər və immun hüceyrə reseptorları arasındakı qarşılıqlı əlaqənin sitokin istehsalına, makrofaqların qütbləşməsinə, neytrofillərin toplanmasına və T hüceyrələrinin reaksiyalarına təsir göstərə biləcəyini aşkar etdi. Bu nöropeptidlər immunitetdə güclü tənzimləyici rol oynayır.

Mikrob infeksiyaları kontekstində, Chiu komandası ağrı liflərinin bakteriyalar tərəfindən necə qaçırılacağına dair maraqlı fikirlər ortaya qoydu. Məsələn, Streptococcus pneumoniae və Streptococcus agalactiae səbəb olduğu meningitdə bu patogenlər pnevmolizin adlı məsamə əmələ gətirən toksin vasitəsilə nosiseptor neyronlarını aktivləşdirir. Bu aktivləşdirmə CGRP istehsalı ilə nəticələnir ki, bu da öz növbəsində makrofaqlar tərəfindən qoruyucu sitokinlərin istehsalını boğaraq, bakteriyaların sağ qalmasına və beyni daha asan işğal etməsinə imkan verir.

Tədqiqatları sayəsində Chiu və komandası immun sisteminin meningit kimi bakterial infeksiyalara qarşı mübarizə qabiliyyətini artırmaq üçün heyvan modellərində neyro-immun oxunu manipulyasiya edə bilib. Xüsusi molekulyar qarşılıqlı əlaqəni hədəf alaraq və in vivo və in vitro yanaşmalarından istifadə edərək, onlar neyronlar, immun hüceyrələri və mikroblar arasında mürəkkəb qarşılıqlı əlaqə haqqında fikirlər əldə ediblər.

Bu tədqiqatın terapevtik strategiyalar üçün əhəmiyyətli təsiri var. CGRP-ni bloklamaq kimi ağrı yollarını hədəf alaraq, infeksiyalara qarşı immun cavabları gücləndirmək mümkün ola bilər. Neyro-immun oxunun başa düşülməsi müxtəlif xəstəliklərin və infeksiyaların müalicəsi üçün tamamilə yeni imkanlar sahəsi açır.

