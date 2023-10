Con Finnertini xatırlayırıq: An Garda Siochana-nın Dəyişən Dünyasına Baxış

By

An Garda Siochana-nın təqaüdçü üzvü Con Finnerti bu yaxınlarda 91 yaşında vəfat etdi. Onun ölümü polisdə keçmiş dövrü xatırladır və hüquq-mühafizə orqanlarının dəyişən mənzərəsinə işıq salır.

1980-ci illərdə An Garda Siochana-ya qoşulan və Corkdakı Blarney Qarda Stansiyasına köçürülən müəllif təqaüdə çıxmağa yaxın olan təcrübəli zabit Con Finnerti ilə ilk görüşünü xatırlayır. Birlikdə məhdud vaxt keçirmələrinə baxmayaraq, müəllif Finnerty-ni müstəsna bir mentor və kiçik bir icmanı polisə salmaq nə demək olduğunun əsl təcəssümü hesab etdi.

Onların ortaq təcrübələrinə nəzər salan müəllif əvvəlki dövrlərdə polis işinin sadəliyini və həzzini xatırlayır. Bununla belə, aydın olur ki, işin inzibati tərəfi kağız üzərində qurulmuş bir sistemlə çətin idi. Hər bir şikayət və ya hadisə yazılı hesabatlarda qeyd edilməli, müxtəlif səviyyələrdə yayılmalı və çoxsaylı registrlərdə diqqətlə aparılmalı idi. Bu, texnologiyanın inkişafı ilə belə davam edən təşkilati bir baş ağrısı idi.

Bu gün An Garda Siochana üzvləri, müasir texnologiyanın mövcudluğuna baxmayaraq, hələ də sənədləşmə işləri və inzibati tapşırıqlarla yüklənirlər. Sıravi üzvlər arasında məyusluq, xüsusən dörd növbəli sistemin yaxınlarda tətbiqi ilə daha da artdı, bu, görünmənin olmamasına və küçə zorakılığının artmasına səbəb oldu. Bu, komissar Drew Harris və cəbhə zabitləri arasındakı əlaqənin kəsilməsi ilə birlikdə təşkilatın istiqaməti ilə bağlı mübahisələrə səbəb oldu.

Müəllif icma ilə bağlı dəyişiklikləri əks etdirir, çünki icma polis bölmələri yeni dəyişiklikləri qəbul etmək üçün tükənmişdir. Nəticə hüquq-mühafizə orqanları ilə onların xidmət etdikləri icmalar arasında sıx əlaqənin potensial itkisidir.

Sonda Con Finnerty-nin vəfatı An Garda Siochana-nın dəyişən dünyasını əks etdirir. Tərəqqi və irəliləyişlər əldə olunsa da, inzibati vəzifələr və effektiv polis fəaliyyəti arasında tarazlığın zəruriliyini vurğulayan problemlər yaranmağa davam edir.

