HQ Kitabxana Naviqasiyası

Bu məqalə alimlərə və tədqiqatçılara işlərini ictimaiyyətə çatdırmaqda kömək edə biləcək NASA HQ Kitabxanasında mövcud olan resursların siyahısını təqdim edir. Buraya elm kommunikasiyasının müxtəlif aspektlərini əhatə edən kitablar, elektron kitablar, jurnallar və internet resursları daxildir.

Bu siyahının məqsədi NASA işçilərinə və podratçılara öz tədqiqatlarını geniş ictimaiyyətə effektiv şəkildə çatdırmaqda kömək edə biləcək materialları tapmaqda kömək etməkdir. Siyahıya Deborah Blum, Meri Knudsen və Robin Marantz Heniqin “Elm yazıçıları üçün sahə bələdçisi” və Korneliya Dinin “Mən özümü aydınlaşdırırammı?: Alimlərin ictimaiyyətlə danışmaq üçün bələdçisi” kimi kitablar daxildir. Bu kitablar mürəkkəb elmi fikirlərin qeyri-peşəkar auditoriyaya effektiv şəkildə çatdırılması üçün praktiki məsləhətlər və məsləhətlər verir.

Siyahıya həmçinin Nensi Ankovitsin “İntrovertlər üçün özünü tanıtma: İrəliləmək üçün səssiz bələdçi” və Con Blossomun “Məzmun Nation: Sosial Media Texnologiyası Həyatımızı və Gələcəyimizi Dəyişdirdiyi kimi Sağ qalma və İnkişaf” kimi elektron kitablar da var. Bu e-kitablar alimlərin öz işlərini tanıtmaq və ictimaiyyətlə əlaqə yaratmaq üçün sosial media və digər rəqəmsal platformalardan necə istifadə edə biləcəkləri barədə məlumat verir.

Siyahıya kitablar və elektron kitablarla yanaşı, “CAPjournal: Communicating Astronomy with the Public” və “Journal of Science Communication” kimi jurnallar da daxildir. Bu jurnallar elm kommunikasiyası üçün ən yaxşı təcrübələr və strategiyalar haqqında məqalələr və tədqiqat işləri dərc edir.

Nəhayət, siyahıya Amerika Elmin İnkişafı Assosiasiyasının Elm və Texnologiya ilə İctimai Əlaqələr Mərkəzi və İctimai vebsaytla Əlaqədar Astronomiya kimi internet resursları daxildir. Bu resurslar elmi ünsiyyət bacarıqlarını təkmilləşdirmək istəyən alim və tədqiqatçılar üçün əlavə məlumat və resurslar təmin edir.

Ümumilikdə, bu siyahı NASA işçilərinə və podratçılara işlərini geniş ictimaiyyətə effektiv şəkildə çatdırmağa kömək edə biləcək hərtərəfli resurslar toplusu ilə təmin etmək məqsədi daşıyır.

