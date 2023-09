İnsan Hüceyrələri Ölçü və Say nümunəsini izləyir

By

“Proceedings of the National Academy of Sciences” jurnalında dərc olunan son araşdırmada McGill Universitetinin tədqiqatçıları insan hüceyrələrində bütün orqanizmdə ardıcıl riyazi simmetriyaya əməl edən maraqlı nümunə aşkar ediblər. Tədqiqat hüceyrə ölçüsü və sayı arasında tərs əlaqəni ortaya qoyur və bu dəyişənlər arasında bir mübadilə təklif edir.

Hüceyrə ölçüsü və sayı insan orqanizminin böyüməsində və funksiyasında mühüm rol oynayır. Ancaq indiyə qədər heç bir hərtərəfli tədqiqat bütün insan orqanizmində bu amillər arasındakı əlaqəni araşdırmayıb. Bu boşluğu doldurmaq üçün tədqiqat qrupu 1,500-dən çox nəşr edilmiş mənbədən məlumat toplayıb, hüceyrə ölçüsü və əsas hüceyrə növləri üzrə sayı haqqında ətraflı məlumat toplusunu yaratdı.

Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, hüceyrə ölçüsü artdıqca hüceyrə sayı azalır və əksinə. Bu o deməkdir ki, müəyyən bir ölçü sinfində olan hüceyrələr bədənin ümumi hüceyrə biokütləsinə bərabər töhfə verir. Hüceyrə ölçüsü və sayı arasındakı əlaqə müxtəlif hüceyrə növləri və ölçü sinifləri üçün doğrudur, bu da homeostazın ardıcıl modelini göstərir.

Tədqiqatçılar, kişinin bədənində təxminən 36 trilyon hüceyrənin, dişilərin isə 28 trilyon hüceyrənin, on yaşlı uşağın isə təxminən 17 trilyon hüceyrə olduğunu təxmin edirlər. Hüceyrə biokütləsinin paylanmasında əzələ və yağ hüceyrələri üstünlük təşkil edir, qırmızı qan hüceyrələri, trombositlər və ağ qan hüceyrələri hüceyrə sayına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.

Maraqlıdır ki, hər bir hüceyrə növü fərdin inkişafı boyunca vahid olaraq qalan xarakterik ölçü diapazonunu saxlayır. Bu nümunə məməlilər növləri arasında uyğundur və hüceyrə biologiyasının əsas prinsipini təklif edir.

Ümumiyyətlə, bu tədqiqat insan orqanizmində hüceyrə ölçüsü və sayı arasındakı mürəkkəb əlaqəyə işıq salır. Tapıntılar hüceyrələrin inkişafı və fəaliyyətinə dair dəyərli məlumatlar verir, biologiya sahəsində gələcək kəşflər üçün yeni imkanlar açır.

Mənbə:

– Milli Elmlər Akademiyasının Materialları (2023)

– Yer və Planet Elmləri Bölməsi, McGill Universiteti, Kanada.