Risk altında olan milyardlarla insan: Qlobal istiləşmə insanları həddindən artıq istilərə məruz qoya bilər

Penn State Sağlamlıq və İnsan İnkişafı Kolleci və Purdue Universiteti Elmlər Kollecinin tədqiqatçıları tərəfindən aparılan yeni araşdırma, qlobal temperaturun 1°C və ya daha çox artacağı təqdirdə, dünyada milyardlarla insanın həddindən artıq isti və rütubətə məruz qalacağını müəyyən edib. təbii soyutma üçün insan sərhədlərini aşacaq. Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc edilən araşdırma, sənayedən əvvəlki səviyyədən 1.5°C-dən yuxarı istiləşmənin qlobal miqyasda insan sağlamlığına dağıdıcı təsir göstərəcəyi barədə xəbərdarlıq edir.

İqlim dəyişikliyi temperaturu yüksəltməyə davam etdikcə, insanlar istilik vurması və infarkt kimi istiliklə bağlı sağlamlıq problemləri riski ilə üzləşəcəklər. Tədqiqatçılar istiləşmənin insan həddini aşan istilik və rütubət səviyyəsinə səbəb olacağı sahələri müəyyən etmək üçün 1.5°C ilə 4°C arasında dəyişən temperatur artımlarını modelləşdiriblər. Tapıntılar göstərir ki, temperatur 2°C artarsa, Pakistan, Hindistanın Hind çayı vadisi, şərqi Çin və Saharadan cənub-şərqi Afrika kimi bölgələr insan dözümlülüyünü aşacaq bir neçə saatlıq istilik yaşayacaq. Bu ərazilər həm də aşağı və orta gəlirli ölkələrdədir ki, bu da sakinlərin kondisionerə və ya həddindən artıq istilərin sağlamlığa təsirini azaltmaq üçün digər vasitələrə çıxışını çətinləşdirir.

Temperatur sənayedən əvvəlki səviyyədən 3°C-yə qədər yüksələrsə, ABŞ-ın Şərqi Dənizkənarı və Orta Qərbi, Cənubi Amerika və Avstraliya da həddindən artıq isti və rütubətlə üzləşəcək. Birləşmiş Ştatlar digər bölgələrlə eyni səviyyədə təsirlə üzləşməsə də, tədqiqatçılar tədqiqatda istifadə edilən modellərin ən şiddətli və qeyri-adi hava hadisələrini nəzərə almaması ilə bağlı xəbərdarlıq edirlər.

Tədqiqat iqlim dəyişikliyinin insan sağlamlığına təsirinin mürəkkəb yollarını anlamaq üçün iqlimşünaslar və insan fiziologiyası üzrə mütəxəssislər arasında əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayır. Tədqiqatçılar vurğulayırlar ki, temperaturun artmasının yaratdığı problemlərin həlli kollektiv fəaliyyət və həddindən artıq istilər şəraitində insanların rifahını qoruya biləcək həllərin işlənib hazırlanmasını tələb edir.

Mənbə: Milli Elmlər Akademiyasının Materialları (Xüsusi URL təqdim edilmir)