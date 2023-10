Tədqiqatçılar nüvə spininin bioloji proseslərə təsirini kəşf edirlər

By

Yerusəlim İvrit Universitetinin alimləri digər qurumlarla əməkdaşlıq edərək, nüvə spininin bioloji proseslərdə rolu haqqında yeni kəşf ediblər. Bu tapıntı əvvəlki fərziyyələrə meydan oxuyur və biotexnologiya, kvant biologiyası, izotopların ayrılması və nüvə maqnit rezonansı (NMR) texnologiyası kimi sahələrdə inqilab etmək potensialına malikdir.

Ənənəvi olaraq, nüvə spininin bioloji fəaliyyətlərə heç bir təsiri olmadığına inanılırdı. Bununla belə, son tədqiqatlar müəyyən izotopların, məsələn, sabit oksigen izotoplarının nüvə spininə görə fərqli davrandığını göstərdi. Tədqiqatçılar qrupu şiral mühitlərdə oksigen dinamikasına xüsusi diqqət yetirdilər, burada nüvə spininin onun daşınmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyini aşkar etdilər.

Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc olunan tədqiqatın geniş təsirləri var. Bu, daha səmərəli proseslərə imkan verən idarə olunan izotopların ayrılması sahəsində irəliləyişlərə səbəb ola bilər. Bundan əlavə, o, tibbi görüntüləmə və diaqnostika üsulları üçün yeni imkanlar təmin edərək NMR texnologiyasında inqilab edə bilər.

Aparıcı tədqiqatçı professor Yossi Paltiel bu tapıntıların əhəmiyyətindən həyəcanlı olduğunu bildirib. O, nüvə spininin bioloji proseslərdə rolunu vurğuladı və onunla manipulyasiyanın biotexnologiya və kvant biologiyasında yeni tətbiqlərə gətirib çıxara biləcəyini təklif etdi.

Tədqiqat kvant effektləri ilə bioloji proseslər arasındakı əlaqəni daha da araşdırır. Canlı orqanizmlərdə şiral molekulların unikal forması kvant mexanikasından, xüsusən də spin adlanan xüsusiyyətdən təsirlənir. Xiral molekullar, spinlərinə əsaslanaraq hissəciklərlə fərqli şəkildə qarşılıqlı təsir göstərə bilər və bu, Chiral Induced Spin Selectivity (CISS) kimi tanınan şeyi yaradır.

Tədqiqatçılar müxtəlif spinlərə malik su hissəcikləri ilə təcrübələr apararaq, spinin suyun hüceyrələrdə necə davranmasına təsir etdiyini tapdılar. Suyun hüceyrələrə daxil olduğu sürətə təsir edir və şiral molekullar mövcud olduqda unikal reaksiyalara səbəb olur.

Spinliyi başa düşmək və ona nəzarət etmək bioloji prosesləri dərk etməyimizə dərin təsir göstərə bilər və müxtəlif sahələrdə yeni irəliləyişlərə səbəb ola bilər. Bu kəşf canlı orqanizmlərdə nüvə spininin roluna dair əlavə tədqiqatların vacibliyini vurğulayır.

Ümumiyyətlə, bu tədqiqat nüvə spininin bioloji proseslərə, xüsusən də şiral mühitlərdə oksigen dinamikasına əhəmiyyətli təsirini işıqlandırır. O, uzun müddətdir mövcud olan inanclara meydan oxuyur və biotexnologiya, kvant biologiyası, izotopların ayrılması və NMR texnologiyasında irəliləyişlər üçün maraqlı imkanlar açır.

Referans:

– Ofek Vardi, Naama Maroudas-Sklare, Yuval Kolodny, Artem Volosniev, Amijai Saragovi, Nir Galili, Stav Ferrera, Areg Ghazaryan, Nir Yuran, Hagit P. Affek, Boaz Luz, Yonaton Goldsmith tərəfindən "Bioloji proseslərdə nüvə spin effektləri", Nir Keren, Shira Yochelis, Itay Halevy, Mixail Lemeshko və Yossi Paltiel, Proceedings of the National Academy of Sciences, DOI: 10.1073/pnas.2300828120

Mənbə:

– Yerusəlim İvrit Universiteti

– İvrit dilində Yer Elmləri və Həyat Elmləri İnstitutu

- Weizmann İnstitutu