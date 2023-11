Bakterial Yaddaş: Mikroblar Strategiyaları Ötürmək üçün Dəmirdən Necə İstifadə Edirlər

By

Ostindəki Texas Universitetinin alimləri maraqlı bir kəşf etdilər: bakteriyalar, insanlar kimi, xüsusi davranışları aktivləşdirmək üçün xatirələr yaratmaq qabiliyyətinə malikdir. Bu xatirələr nəsillərə ötürülə bilər və təhlükəli infeksiyaların formalaşmasında və antibiotiklərə qarşı müqavimətin inkişafında həlledici rol oynayır.

Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında dərc olunan araşdırmada tədqiqatçılar xüsusi olaraq E. coli bakteriyalarına və onların məlumat saxlamaq üçün dəmir səviyyəsindən istifadəsinə diqqət yetiriblər. Onlar aşkar etdilər ki, daha az dəmir səviyyəsi olan bakteriya hüceyrələri daha yaxşı qaynayır, biofilmlər əmələ gətirən bakteriyalar isə daha yüksək dəmir səviyyəsinə malikdir. Balanslaşdırılmış dəmir səviyyəsinə malik olanlar antibiotiklərə dözümlülük nümayiş etdirdilər. Bu “dəmir xatirələr” yeddinci nəsil tərəfindən yoxa çıxana qədər ən azı dörd nəsil davam etdi.

Bakteriyaların beyinləri və ya sinir sistemi olmasa da, ətraflarından məlumat toplayıb gələcəkdə istifadə etmək üçün saxlaya bilərlər. Tədqiqatın aparıcı müəllifi Souvik Bhattacharyya izah edir ki, bakteriyalar tez-tez müəyyən bir mühitlə qarşılaşsalar, saxlanan məlumatlara tez daxil olmaqdan faydalana bilərlər.

Dəmir, yer üzündə ən bol elementlərdən biri olmaqla, hüceyrə proseslərində mühüm rol oynayır. Tədqiqatçılar təklif edirlər ki, aşağı dəmir səviyyələri bakteriya yaddaşını sürətlə hərəkət edən miqrasiya dəstəsi yaratmaq üçün tetikler, yüksək dəmir səviyyələri isə biofilmin formalaşması üçün əlverişli mühiti göstərir.

Bakterial yaddaşın bu anlayışı bakterial infeksiyaların qarşısının alınması və onlarla mübarizə üçün yeni imkanlar açır. Virulentlik üçün vacib olan dəmir səviyyələrini hədəf alaraq, tədqiqatçılar bakterial strategiyaları pozmaq və onları müalicəyə daha həssas etmək üçün terapevtiklər inkişaf etdirə bilərlər.

Nəticə olaraq, bu araşdırma bakteriyaların xatirələri saxlamaq və gələcək nəsillərə ötürmək üçün füsunkar qabiliyyətini vurğulayır. Bakterial davranışın arxasındakı mexanizmləri açaraq, elm adamları bakterial infeksiyalarla mübarizə və antibiotik müqaviməti ilə mübarizə üçün potensial strategiyaları açır.

FAQ

Bakterial yaddaşlar hansılardır?

Bakterial yaddaşlar, bakteriyaların ətraf mühitin stimullarına cavab olaraq xüsusi davranışları aktivləşdirmək üçün əldə edə biləcəyi və istifadə edə biləcəyi saxlanılan məlumatdır.

Bakteriyalar yaddaşı necə saxlayır?

Bakteriyalar məlumatları kodlaşdırmaq və sonrakı nəsillərə ötürmək üçün dəmir kimi ümumi kimyəvi elementlərdən istifadə edərək xatirələri saxlayırlar.

Dəmir bakteriya yaddaşında hansı rol oynayır?

Bakterial hüceyrələrdəki dəmir səviyyələri xatirələrin saxlanması və əldə edilməsində əsas amil kimi çıxış edir. Dəmir səviyyəsi daha aşağı olan bakteriya hüceyrələri daha yaxşı toplanır, yüksək dəmir səviyyəsi olanlar isə biofilmlər əmələ gətirir. Balanslaşdırılmış dəmir səviyyələri antibiotik tolerantlığı ilə əlaqələndirilir.

Bakterial yaddaşı anlamaq bizə necə fayda verə bilər?

Bakterial yaddaşı anlamaq, bakterial strategiyaları pozmaq və infeksiyalarla mübarizə aparmaq üçün hədəflənmiş terapevtik vasitələrin işlənib hazırlanması üçün imkanlar açır. Dəmir səviyyələrini manipulyasiya etməklə tədqiqatçılar potensial olaraq bakteriyaları müalicəyə daha həssas edə bilərlər.