Hubert Reeves: Astrofizik və Elm Ünsiyyətçisi

Bu yaxınlarda 91 yaşında vəfat edən kanadalı-fransız astrofizik Hubert Rivz təkcə tanınmış alim deyil, həm də görkəmli elm kommunikatoru idi. 1932-ci ildə Monrealda anadan olan Rivzin gənc yaşlarında astronomiyaya həvəsi yaranıb, həvəskar astronom kimi təbiət dünyasını tədqiq edir və ulduzları öyrənir. Kosmosa olan heyranlığı onu astrofizika sahəsində karyera qurmağa vadar etdi, nəticədə Kornel Universitetində fəlsəfə doktoru dərəcəsi qazandı və NASA-nın kosmik proqramında məsləhətçi oldu.

Rivz mürəkkəb elmi anlayışları geniş ictimaiyyətə izah etmək bacarığı ilə tanınırdı və o, elmə və kainata olan sevgisini daha geniş auditoriya ilə bölüşmək istəyirdi. 1981-ci ildə o, Fransada bestsellerə çevrilmiş və 25 dilə tərcümə edilmiş "Səbr dans l'Azur" (Sükutun Atomları: Kosmik Təhsilin Kəşfiyyatı) adlı kitabı nəşr etdi. Kitab astrofizikanı epik dastana çevirmək qabiliyyətinə görə tərif aldı və bu, Rivzin bacarıqlı elm kommunikatoru kimi reputasiyasını möhkəmləndirdi.

Karyerası boyunca Rivz uşaqlar üçün bir neçə ad da daxil olmaqla 40-dan çox kitabın müəllifidir. O, fransız televiziyasında tanış sima oldu, məşhur ədəbi tok-şoularda çıxış etdi və vəhşi ağ saçları, parıldayan gözləri və parlaq Kvebek ləhcəsi ilə tamaşaçıları valeh etdi. Onun xarizmatik və cəlbedici davranışı onu fransızdilli dünyada axtarılan natiqə çevirdi və burada o, Karl Saqanın fransız ekvivalenti kimi tanındı.

Rivz təkcə elm kommunikatoru deyil, həm də aparıcı ekoloq idi. O, ehtirasla təbiətin qorunmasını müdafiə etdi və bəşəriyyətin üzləşdiyi özünü məhv etmə təhlükələri barədə xəbərdarlıq etdi. O hesab edirdi ki, insanlar seçilmiş növlər deyil və biz sağ qalmağımızı təmin etmək üçün hərəkətlərimizə görə məsuliyyət daşımalıyıq.

Hubert Reeves'in astrofizika və elm kommunikasiyası sahəsinə verdiyi töhfələr qalıcı təsir bağışladı. Onun elmi biliklərlə geniş ictimaiyyət arasında körpü yaratmaq bacarığı saysız-hesabsız insanları kainatın sirlərini düşünməyə və təbii aləmi qoruyub saxlamağa ruhlandırıb.

