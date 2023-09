Qədim həyatı abiotik mənşələrdən ayırmaq üçün süni intellektlə yeni üsul işlənib hazırlanıb

By

Vaşinqtondakı Karnegi Elm İnstitutunun Yer və Planetlər Laboratoriyasından olan bir qrup alim qrupu müasir və qədim bioloji nümunələri və abiotik mənşəli nümunələri dəqiq ayırd edə bilən yeni Süni İntellektə (AI) əsaslanan metod hazırlayıb. Cim Klivsin rəhbərlik etdiyi komanda öz nəticələrini “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS) jurnalında paylaşıb.

Kleaves tədqiqatlarının əhəmiyyətini vurğulayaraq, yerdən kənar həyat axtarışının müasir elmdə ən maraqlı işlərdən biri olmağa davam etdiyini bildirib. O, onların tədqiqatından üç əsas məqamı vurğuladı. Birincisi, onların tapıntıları canlı orqanizmlər və abiotik üzvi kimya arasında biokimya səviyyəsində əsaslı fərqlərin olduğunu göstərir.

İkincisi, onlar təklif edirlər ki, onların yeni metodu Marsdan və qədim Yerdən alınan nümunələrin bir zamanlar canlı olub-olmadığını qiymətləndirmək üçün tətbiq oluna bilər. Bu fikir digər planetlərdə və bizim planetlərdə həyatın tarixini anlamaq üçün yeni imkanlar açır.

Bundan əlavə, Kleaves süni intellektə əsaslanan metodunun alternativ biosferləri Yer kürəsindən ayırmaq potensialına malik olduğuna diqqət çəkdi. Bu sıçrayış gələcək astrobiologiya missiyaları üçün əhəmiyyətli təsir göstərə bilər, çünki bu, elm adamlarına yerdənkənar həyat formaları ilə öz planetimizdə tapılanlar arasında fərq qoymağa imkan verəcəkdir.

Tədqiqat qrupu təsir edici 90% dəqiqlik dərəcəsinə nail olsa da, AI alqoritminin gələcək təkmilləşdirmələri və təkmilləşdirmələri bu dəqiqliyi daha da artıra bilər. Bu yeni metodun inkişafı astrobiologiya sahəsi və Yerdən kənarda həyatın axtarışı üçün qiymətli alətlər və anlayışlar təqdim edir.

Mənbələr: Milli Elmlər Akademiyasının (PNAS) Materialları, Yer və Planetlər Laboratoriyası, Karnegi Elm İnstitutu, Vaşinqton, DC