Kainatdakı obyektlərə hərtərəfli baxış

Avstraliya Milli Universitetinin (ANU) tədqiqatçıları kainatın tarixinin ən geniş mənzərəsini inkişaf etdiriblər. Aparıcı müəllif fəxri dosent Charley Lineweaver izah edir ki, onların məqsədi kainatdakı bütün obyektlərin mənşəyini anlamaq olub. Onlar belə nəticəyə gəldilər ki, böyük partlayışdan sonra kainat genişləndikcə və soyuduqca, protonlar, atomlar, planetlər, ulduzlar və qalaktikalar kimi cisimlər isti fonda sıxlaşır.

Bu prosesi göstərmək üçün tədqiqatçılar iki süjet yaratdılar. Birinci planda kainatın genişlənməsi və soyuması zamanı onun temperaturu və sıxlığı göstərilir. İkinci süjet kainatdakı bütün obyektlərin kütləsini və ölçüsünü göstərir. Bu hərtərəfli diaqram kainatdakı obyektlərin vizual görünüşünü təmin edir.

Tədqiqat süjetlərin sərhədləri və onlardan kənarda nələrin olması ilə bağlı mühüm suallar doğurur. Süjetdəki bəzi bölgələr "qadağandır" çünki obyektlər qara dəliklərdən daha sıx ola bilməz və ya o qədər kiçik ola bilməz ki, kvant mexanikası onların təbiətini tək obyektlər kimi bulandırır. Tədqiqatçılar fərz edirlər ki, kainat sonsuz sıxlıq və temperaturun hipotetik nöqtəsi olan təklikdən çox, müəyyən ölçü və kütləyə malik bir cisim kimi başlamış ola bilər.

Süjetin daha böyük ucunda, müşahidə edilə bilən kainatın hüdudlarından kənarda tam bir vakuum varsa, kainatımızın böyük, aşağı sıxlıqlı qara dəliyə bənzəyəcəyini göstərir. Bununla belə, tədqiqatçıların bunun belə olmadığına inanmaq üçün kifayət qədər əsasları var.

Bu təməlqoyma tədqiqatı kainatdakı obyektlərin yeni anlayışını təmin edir və kainatın özünün mənşəyi haqqında yeni anlayışlar təqdim edir. Tədqiqat American Journal of Physics jurnalında dərc olunub.

Mənbə:

– Charles H. Lineweaver et al, All objects and some questions, American Journal of Physics (2023). DOI: 10.1119/5.0150209

- Avstraliya Milli Universiteti