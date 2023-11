NASA-nın Ceyms Uebb teleskopundan heyrətamiz kəşflər Qalaktika Mərkəzinə dair yeni anlayışlar təklif edir

By

NASA-nın Ceyms Uebb Kosmik Teleskopu astronomları bir daha müstəsna imkanları ilə heyran etdi, bu dəfə qalaktikamızın mərkəzində yerləşən sirli Oxatan C (Sgr C) ulduz əmələ gətirən bölgənin valehedici mənzərəsini təqdim etdi. Süd Yolunun mərkəzində superkütləvi qara dəlik Oxatan A-dan təxminən 300 işıq ili uzaqlıqda yerləşən Sgr C 500,000 ulduzdan ibarət bir tamaşadır və diqqət mərkəzini oğurlayan proto-ulduzlar toplusuna xüsusi diqqət yetirir.

Bu təməlqoyma təsvirində Webbin misilsiz həlli və həssaslığı bu bölgədə əvvəllər heç vaxt müşahidə edilməmiş saysız-hesabsız xüsusiyyətləri ortaya qoyur. Virciniya Universitetində baş müstəntiq və bakalavr tələbəsi Samuel Crowe dedi: "Webb inanılmaz miqdarda təfərrüatı ortaya qoyur ki, bu da bizə bu cür mühitdə ulduzların əmələ gəlməsini əvvəllər mümkün olmayan şəkildə öyrənməyə imkan verir". Bu əlamətdar fikir əvvəlki infraqırmızı məlumatların olmamasından və Webb teleskopunun böyük imkanlarından irəli gəlir.

Əsas tapıntılardan biri, bu gənc ulduz klasterində yerləşmiş, Günəşimizin kütləsindən 30 dəfə çox olan nəhəng proto-ulduzun olmasıdır. Bu proto-ulduzları əhatə edən bulud qaranlıq və az məskunlaşmış görünsə də, əslində bu, qalaktikanın ən sıx dolu bölgələrindən biridir. Buludun sıxlığı onun arxasında yerləşən ulduzların işığına mane olur və boşluq illüziyası yaradır.

Webbin Yaxın İnfraqırmızı Kamerası (NIRCam) canlı mavi çalarlarda tünd buludun alt hissəsini əhatə edən geniş ionlaşmış hidrogen emissiyalarını çəkib. Bu hidrogen bölgəsinin geniş əhatə dairəsi mövcud nəzəriyyələrə meydan oxuyur, çünki o, əvvəllər müşahidə ediləndən çox kənara çıxır. Astronomlar indi bu geniş hidrogen bölgəsinin mənşəyini və təsirini anlamaq kimi maraqlı vəzifə ilə üzləşirlər.

Başqa bir maraqlı müəmma, əlavə araşdırma tələb edən ionlaşmış hidrogenin içərisində səpələnmiş və xaotik iynə kimi strukturlardadır. İspaniyadakı Instituto Astrofísica de Andalucía-da layihənin həmmüstəntiqi Rubén Fedriani qalaktika mərkəzini yüksək qaz buludlarının öz axınları, reaktivləri vasitəsilə ətrafdakı qazla qarşılıqlı əlaqədə olan ulduzlar əmələ gətirdiyi “izdihamlı, təlatümlü yer” kimi təsvir edir. , və radiasiya.

Alimlər səma genişliyində gizlənən sirləri açmağa davam etdikcə, Ceyms Uebb Teleskopunun qalaktikamızın mərkəzindən kəşfləri kosmik sirləri daha da araşdırmaq üçün görünməmiş imkanlar təqdim edir. Yerdən cəmi 25,000 XNUMX işıq ili uzaqlıqda yerləşən qalaktika mərkəz astronomlara ayrı-ayrı ulduzların yaxından görünüşünü təmin edir, ulduzların əmələ gəlməsinin mürəkkəb prosesinə və onun unikal kosmik mühitdən asılılığına işıq salır. Webb teleskopu hər bir kəşflə kainatımızı daha dərindən dərk etməyə yol açır.