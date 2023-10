Qədim Roma Şüşəsinə dair yeni anlayışlar fotonik kristallar üçün potensialı üzə çıxarır

By

Alimlər bir neçə qədim Roma arxeoloji və tikinti sahələrində əlamətdar kəşf ediblər. Əsrlər boyu yerin altında basdırılmış qədim Roma şüşə qablarının fraqmentlərinin unikal müasir texnoloji potensiala malik olduğu aşkar edilmişdir. Çarpıcı işıq saçan rəngləri ilə tanınan bu şüşə fraqmentləri əslində işığı süzərək və əks etdirərək optik effektlər yarada bilən fotonik kristalları ehtiva edir.

Fotonik kristallar iridescent rəng yarada bilən atomların nizamlı düzülüşünə malik nanostrukturlardır. Onlar müxtəlif heyvanlarda tapılır və həmçinin geniş tətbiqlər üçün süni şəkildə hazırlanmışdır. Ancaq qədim Roma şüşə qırıqlarında fotonik kristalların olması tədqiqat qrupunun əvvəlcə gözlədiyi bir şey deyildi.

Tapıntı Tufts Universitetinin Silklab laboratoriyasında mühəndislik professorları Fiorenzo Omenetto və Giulia Guidetti tərəfindən edilib. Bu kiçik şüşə qırıqlarının molekulyar quruluşu minlərlə il ərzində yenidən qurulur və nəticədə fotonik kristallar əmələ gəlir. Şüşə qırıqları üzərində unikal atom və mineral strukturlar pH-dakı dəyişikliklər və yeraltı suların dəyişməsi kimi ətraf mühit şəraitinə məruz qalması nəticəsində yaranmışdır.

Tədqiqat qrupu, parıldayan görünüşünə görə xüsusilə valehedici bir şüşə parçasına "Vay şüşə" adını verdi. Bu qəlpə qədim Roma şəhəri olan İtaliyanın müasir Aquileia yaxınlığındakı ərazidən tapılıb. Skan elektron mikroskopiyası şüşənin struktur tərkibini və elementar analizini aşkar etdi.

Şüşənin xarici hissəsindəki qızılı aynalı patina, dəyişkən sıxlıqlara malik silisium təbəqələri olan Bragg yığınlarının əmələ gəlməsi ilə əlaqələndirilir. Komanda hesab edir ki, bu formalaşma torpaq, minerallar, yağış suları və digər faktorlar tərəfindən idarə olunan korroziya və rekonstruksiya proseslərinin nəticəsidir. Kristal materialın təbəqələri inanılmaz dərəcədə nizamlıdır və bir-birini əvəz edən yüzlərlə silisium və mineral təbəqədən ibarətdir.

Bu tapıntılar laboratoriyada optik materialların təkrarlanması və böyüməsini sürətləndirmək üçün imkanlar açır. Tədqiqatçılar onları istehsal etmək əvəzinə, qədim Roma şüşə qırıqlarında təbii olaraq baş verən oxşar proseslərdən istifadə edərək bu materialları yetişdirə bilərlər.

Ümumiyyətlə, bu sıçrayış qədim Roma şüşəsinə və onun istifadə olunmamış texnoloji potensialına yeni işıq salır. Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalında “Qədim Roma şüşəsində zamanla qurulmuş fotonik kristallar” adlı araşdırma dərc olunub.

FAQ

Fotonik kristallar nədir?

Fotonik kristallar atomların nizamlı düzülüşünə malik nanostrukturlardır və nəticədə unikal optik effektlər yaranır. Onlar işığı süzə və əks etdirə, iridescent rəng yarada bilər. Bu kristallara təbiətdə müxtəlif heyvanlarda rast gəlinir və onlar da geniş tətbiqlər üçün süni şəkildə hazırlanmışdır.

Qədim Roma şüşəsində tapılan fotonik kristalların əhəmiyyəti nədir?

Qədim Roma şüşə fraqmentləri üzərində fotonik kristalların kəşfi bu artefaktların unikal texnoloji potensialı haqqında təsəvvür yaradır. Laboratoriyada potensial olaraq təkrarlana və sürətləndirilə bilən optik materialların zamanla təbii formalaşmasını ortaya qoyur. Bu, yalnız istehsal proseslərinə güvənməkdənsə, optik materialların böyüməsi üçün imkanlar açır.

Qədim Roma şüşə qırıqlarında fotonik kristallar necə əmələ gəlib?

Şüşə qırıqlarında fotonik kristalların əmələ gəlməsinin korroziya və rekonstruksiya proseslərinin nəticəsi olduğu güman edilir. Torpaq və mineralların olması ilə yanaşı, pH və yeraltı suların dəyişməsi kimi ətraf mühit şəraitindəki dəyişikliklər şüşədəki silisiumun diffuziyasına və siklik korroziyasına kömək etdi. Yaranan kristal material təbəqələri inanılmaz dərəcədə nizamlıdır və bir-birini əvəz edən silisium və mineral təbəqələrdən ibarətdir.