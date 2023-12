Yeni kəşf: Çinin FAST Teleskopu HI mənbələrinin geniş kataloqunu təqdim edir

By

Çinli tədqiqatçılar Çinin Beş yüz metrlik Aperture Sferik Radio Teleskopu (FAST) köməyi ilə əsaslı kəşf ediblər. Onlar Qalaktikamızdan kənarda neytral hidrogen (HI) mənbələrinin ən böyük yüksək keyfiyyətli kataloqunu yaratmışlar. Bu nailiyyət həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımından biliyin hazırkı vəziyyətini xeyli üstələyib.

FAST All Sky HI Survey (FASHI) kimi tanınan bu layihənin tamamlanması 2020-ci ilin avqustundan 2023-cü ilin iyun ayına qədər cəmi üç il çəkdi. Tədqiqat təxminən 7,600 kvadrat dərəcə səmanı əhatə etdi və əlamətdar 41,741 HI mənbəyini aşkar etdi. Bu böyük nümunə ölçüsü qalaktikaların tərkibini və quruluşunu anlamaqda irəliyə doğru əhəmiyyətli bir sıçrayışı təmsil edir.

Kainatda ən çox yayılmış element olan hidrogen qalaktikaların meydana gəlməsində və təkamülündə həlledici rol oynayır. Disk qalaktikaları daxilində HI ulduzlararası mühitin mühüm komponenti kimi xidmət edir. Çoxlu sayda HI mənbələrini kataloqlaşdıraraq, elm adamları qalaktikaların dinamikası və xassələri haqqında dəyərli fikirlər əldə edirlər.

FAST, diqqətəlayiq həssaslığı və həlli ilə bu sorğu üçün güclü bir vasitə olduğunu sübut etdi. Əvvəlki HI sorğuları ilə müqayisədə FAST daha yüksək spektral və məkan ayırdetmə qabiliyyəti, daha geniş əhatə dairəsi və daha etibarlı məlumat keyfiyyəti təklif edir. Onun imkanları əvvəllər tədqiqatçılar üçün əlçatmaz olan zəif və zəif HI siqnallarını aşkar etməyə imkan verir.

Bu təməlqoyma layihəsinin arxasında duran tədqiqat qrupu FAST tərəfindən əldə edilən müşahidə məlumatlarını dünya üzrə tədqiqatçılarla səxavətlə paylaşdı. Bu məlumatlar qaranlıq maddənin təbiəti, zəif naməlum qalaktikaların mövcudluğu, eləcə də kosmosun strukturu və təkamülü də daxil olmaqla geniş spektrli astrofiziki sorğuları həll etmək üçün böyük potensiala malikdir.

Bu monumental sorğunun nəticələri nüfuzlu SCIENCE CHINA Physics, Mechanics and Astronomy jurnalında dərc olunub. Tədqiqatın iştirakçıları arasında Guizhou Universiteti, Çin Elmlər Akademiyası nəzdində Milli Astronomiya Rəsədxanaları və Pekin Universitetinin tədqiqatçıları var.

11 yanvar 2020-ci ildə rəsmi istifadəyə verildiyi gündən etibarən FAST özünü dünyanın ən böyük tək qablı radio teleskopu kimi sübut etdi. 30 standart futbol meydançasına bərabər qəbul sahəsi ilə onun imkanları elmi ictimaiyyəti heyrətləndirməkdə davam edir. Cənub-Qərbi Çinin Quizhou əyalətinin təbii dərin və yuvarlaq karst çökəkliyində yerləşən FAST, Çinin astronomik tədqiqatların sərhədlərini itələməyə sadiqliyini göstərən mayak kimi dayanır.