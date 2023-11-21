تغييرات جديدة في الأسعار والشراكة كشفت عنها Wahoo وZwift

قامت Wahoo وZwift، وهما لاعبتان رائدتان في صناعة ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، مؤخرًا بإجراء بعض التغييرات المهمة التي من المقرر أن تؤثر على المستهلكين والصناعة ككل. التغيير الأكثر بروزًا هو التخفيض الدائم في سعر حذاء Wahoo KICKR CORE، وهو أحد أحذية Wahoo الرياضية الشهيرة. كان سعره سابقًا 599 دولارًا، وسيكون متاحًا الآن مقابل 449 دولارًا.

لكن التغييرات لا تتوقف عند هذا الحد. تقدم Wahoo أيضًا خيارًا شاملاً لـ KICKR CORE، والذي يتضمن شريطًا مثبتًا مسبقًا واشتراكًا لمدة عام في Zwift مقابل 1 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Wahoo حزمًا لمنتجات الأجهزة الأخرى الخاصة بها والتي تتضمن اشتراك Zwift لمدة عام واحد. تهدف هذه الخطوة إلى تزويد العملاء بمزيد من الخيارات والوظائف في فئة ركوب الدراجات الداخلية.

من خلال تحديثات الأسعار هذه، تُحدث Zwift وWahoo ثورة في تجربة ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة. يمكن للمستهلكين الآن الوصول إلى المدربين ذوي الجودة العالية وبأسعار معقولة، مما يجعل التدريب الداخلي أكثر سهولة من أي وقت مضى.

وفي حين أن هذه التغييرات مفيدة بلا شك للمستهلكين، إلا أن لها أيضًا آثارًا على الصناعة. قد تواجه Garmin/Tacx وElite، وهما لاعبان رئيسيان في سوق ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، تحديات نتيجة لانخفاض الأسعار هذا. بالإضافة إلى ذلك، يبدو مستقبل JetBlack، الذي يعمل بشكل وثيق مع Zwift على Zwift Hub One، غير مؤكد نظرًا للتقدم السريع الذي حققته شراكة Wahoo/Zwift.

بشكل عام، تمثل هذه التغييرات تحولًا كبيرًا في صناعة ركوب الدراجات الداخلية. يمكن للمستهلكين الآن الاستمتاع بأحذية رياضية عالية الجودة ومجموعة واسعة من الخيارات بأسعار معقولة، في حين يجب على اللاعبين في الصناعة التكيف وإيجاد طرق جديدة للمنافسة في هذا السوق المتطور.

أسئلة وأجوبة

ما هو السعر الجديد لجهاز Wahoo KICKR CORE؟

تم تخفيض سعر Wahoo KICKR CORE بشكل دائم من 599 دولارًا إلى 449 دولارًا.

ما الذي يتضمنه الخيار الشامل لـ KICKR CORE؟

يشتمل الخيار الشامل كليًا على شريط كاسيت مثبت مسبقًا واشتراك لمدة عام في Zwift مقابل 1 دولارًا.

هل هناك أي تغييرات أخرى أدخلتها Wahoo وZwift؟

تقدم Wahoo أيضًا حزمًا لمنتجات الأجهزة الأخرى الخاصة بها والتي تتضمن اشتراك Zwift لمدة عام واحد.

ما هو تأثير هذه التغييرات على الصناعة؟

قد تشكل هذه التغييرات تحديات أمام Garmin/Tacx وElite وJetBlack، حيث قد يحتاجون إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم استجابةً لديناميكيات السوق المتطورة.