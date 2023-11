تعلن Wahoo وZwift عن تعديلات على Turbo Trainer، مما يخلق تموضعًا فريدًا في السوق

By

قامت Wahoo وZwift، وهما علامتان تجاريتان رائدتان في صناعة الدراجات، بإجراء تعديلات كبيرة على نطاقات التدريب التوربيني الخاصة بهما، مما يمثل تطورًا مثيرًا للاهتمام في علاقتهما. في خطوة متصلة، أعلنت شركة Wahoo عن تخفيضات دائمة في أسعار مدربيها Kickr Core وKickr Snap Turbo، مما يوفر للعملاء خيارات أكثر بأسعار معقولة للتدريب الداخلي.

كان سعر Kickr Core سابقًا يبلغ 699 جنيهًا إسترلينيًا، وهو متاح الآن مقابل 449.99 جنيهًا إسترلينيًا كمنتج مستقل، وهو ما يتوافق مع سعر Zwift's Hub، وهو مدرب ذكي كان محور دعوى قضائية لانتهاك براءات الاختراع بين العلامتين التجاريتين في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Wahoo برنامج Kickr Core مع اشتراك لمدة عام في Zwift مقابل 549.99 جنيهًا إسترلينيًا، مما يوفر حزمة جذابة لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين تجربتهم التدريبية الداخلية.

من ناحية أخرى، قامت Zwift بإزالة Zwift Hub Classic من متجرها، ولم يتبق سوى المدرب الذكي Hub One متاحًا للشراء. هذه الخطوة، التي أكدت Zwift أنها دائمة، تسمح للعلامة التجارية بتبسيط عروض منتجاتها والتركيز على Hub One، الذي يأتي مع مجموعة Cog and Click المبتكرة. Click عبارة عن ناقل حركة لاسلكي يعمل بتقنية Bluetooth مزود بزرين يوفر تحولًا افتراضيًا مع مقاومة قابلة للتعديل، مما يعزز تجربة ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة.

مع إزالة Hub Classic، من الواضح أن كلاً من Wahoo وZwift يحتلان مكانة فريدة في السوق. وسيتواجد كل من Kickr Core وHub One معًا في السوق، مما يوفر للعملاء خيارات متميزة دون منافسة مباشرة بين العلامات التجارية.

ولتعزيز شراكتها بشكل أكبر، ستقوم Zwift أيضًا ببيع Wahoo Kickr Core على موقعها الإلكتروني، مما يؤدي إلى توسيع نطاق توفرها في مختلف الأسواق. يمكن للعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا أن يتوقعوا العثور على Kickr Core على منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بـ Zwift، مع توفره في أستراليا واليابان قريبًا.

في الختام، فإن التعديلات الأخيرة على نطاقات التدريب التوربيني Wahoo وZwift تخلق ديناميكية سوق مثيرة للاهتمام. ومع استمرار العلامتين التجاريتين في الابتكار والتعاون، يمكن لراكبي الدراجات أن يتوقعوا تجربة محسنة لركوب الدراجات في الأماكن المغلقة مع خيارات أكثر تقدمًا وبأسعار معقولة للاختيار من بينها.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي المدربين توربو؟

المدربون التوربينيون عبارة عن أجهزة يستخدمها راكبو الدراجات لتحويل دراجاتهم العادية إلى معدات تدريب داخلية ثابتة. يسمح هؤلاء المدربون لراكبي الدراجات بمحاكاة ظروف الركوب في الهواء الطلق والتدريب في الداخل.

2. ما هو زويفت؟

Zwift هي منصة تدريب شهيرة عبر الإنترنت تمزج بين الواقع الافتراضي والألعاب متعددة اللاعبين لتوفير تجربة ركوب دراجات داخلية فريدة من نوعها. فهو يسمح لراكبي الدراجات بالركوب والتنافس مع الآخرين في عالم افتراضي.

3. ما هو جوهر كيكر؟

إن Kickr Core هو مدرب ذكي من إنتاج Wahoo. إنه يوفر لراكبي الدراجات تجربة تدريب داخلية واقعية وغامرة من خلال تكرار شعور الركوب على الطريق.

4. ما هو المحور الأول؟

The Hub One هو مدرب ذكي تم تطويره بواسطة Zwift. إنه جزء من مجموعة Zwift's لمنتجات ركوب الدراجات الداخلية المبتكرة ويتميز بمجموعة Cog and Click، التي تعزز تجربة التحول أثناء الرحلات الداخلية.