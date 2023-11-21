استكشاف عالم Zork: من PDP-10 إلى مجمعات ZIP المخصصة

هل تعلم أن Zork، وهي لعبة مغامرات نصية شائعة من عام 1977، لم يتم كتابتها في الأصل لجهاز الكمبيوتر PDP-10، ولكن بدلاً من ذلك تم تصميمها كجهاز افتراضي قابل للتنفيذ؟ سمح هذا الأسلوب الفريد بلعب اللعبة على العديد من أجهزة الثمانينيات من خلال تشغيلها من خلال مترجم.

دعونا نتعمق أكثر في عالم Zork الرائع ونستكشف الاختلافات بين الملفات التنفيذية التقليدية والملفات التنفيذية للأجهزة الافتراضية. تمامًا مثل كيفية تجميع تعليمات Java البرمجية في Java bytecode وتشغيلها على جهاز Java الظاهري، تم تجميع Zork في ملفات برنامج "Z-machine" المعروفة باسم ZIP. تم بعد ذلك تنفيذ ملفات ZIP هذه، المشابهة لملفات PKZIP المستخدمة في عام 1990، بواسطة مترجمين فوريين مصممين لأجهزة معينة.

ومن المثير للاهتمام أن المترجم المستخدم لإنشاء ملفات ZIP هذه، والذي يسمى "Zilch"، لم يتم إصداره بعد، مما يترك المتحمسين لتجربة كتابة مترجمات ZIP مخصصة باستخدام لغات إدخال بديلة. وقد أدى ذلك إلى تفسيرات مبتكرة لـ Zork وإنشاء تجارب لعب جديدة.

بينما يمثل Zork نوعًا واحدًا من المترجمين الفوريين، فمن الجدير بالذكر أن بعض لغات البرمجة، مثل لغة BASIC المخفية في ذاكرة القراءة فقط (ROM) الخاصة بـ ESP32، يتم تفسيرها مباشرة من الكود المصدري، دون الحاجة إلى التحويل البرمجي.

لا يزال عالم الخيال التفاعلي والمغامرات النصية يأسر المتحمسين، ويلهمهم لاستكشاف طرق مختلفة لتشغيل الألعاب وتفسيرها. لقد مهد توفر مواصفات ZIP ومواصفات لغة Zork الطريق لمترجمي ZIP المخصصين، مما يمكّن اللاعبين من إعادة تصور عالم Zork وتوسيعه.

سواء كنت من محبي Zork منذ فترة طويلة أو كنت جديدًا في نوع المغامرات النصية، فإن الإرث الدائم لهذه اللعبة المبتكرة يذكرنا بالتطور المستمر للتكنولوجيا والإمكانيات الإبداعية التي تقدمها.

الأسئلة المتكررة

ما هو الجهاز الظاهري القابل للتنفيذ؟

الجهاز الظاهري القابل للتنفيذ هو ملف برنامج تم تصميمه للتشغيل على جهاز ظاهري بدلاً من تشغيله مباشرة على الأجهزة. فهو يسمح بالتنفيذ المستقل عن النظام الأساسي من خلال توفير طبقة تجريد بين البرنامج والأجهزة الأساسية.

ما هو ملف ZIP في سياق Zork؟

في سياق Zork، يشير ملف ZIP إلى ملف برنامج "Z-machine". تحتوي هذه الملفات على التعليمات البرمجية والبيانات المجمعة للعبة ويتم تنفيذها بواسطة مترجمين فوريين مصممين لأجهزة محددة.

ما هو مترجم Zilch؟

مترجم Zilch هو الأداة المستخدمة لتجميع Zork في ملفات ZIP. يقوم بإنشاء التعليمات اللازمة لتنفيذ اللعبة داخل بيئة Z-machine الافتراضية.

هل يمكن لعب زورك على الأنظمة الحديثة؟

نعم، بفضل توفر مترجمي Z-machine ومترجمي ZIP المخصصين، يمكن تشغيل Zork على الأنظمة الحديثة. تسمح المحاكيات والمنافذ المختلفة للاعبين بتجربة اللعبة على مجموعة واسعة من الأجهزة.

هل هناك ألعاب أخرى مثل زورك؟

نعم، هناك العديد من ألعاب المغامرات النصية المشابهة لـZork. تتضمن بعض الأمثلة الشائعة "Adventureland" و"Colossal Cave Adventure" و"The Hitchhiker's Guide to the Galaxy". تقدم هذه الألعاب تجارب غامرة في سرد ​​القصص وحل الألغاز.