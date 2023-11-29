جوجل كروم يطرح تحديثات أمنية لمعالجة ثغرة Zero-Day

أصدرت شركة Google تحديثات أمنية لمتصفح Chrome الخاص بها لإصلاح العديد من نقاط الضعف، بما في ذلك استغلال يوم الصفر الذي تم استهدافه بشكل نشط من قبل جهات التهديد. هذه الثغرة الأمنية عالية الخطورة، والتي يتم تتبعها باسم CVE-2023-6345، هي عبارة عن خطأ تجاوز عدد صحيح موجود في Skia، وهي مكتبة رسومات ثنائية الأبعاد مفتوحة المصدر.

تم اكتشاف الخلل والإبلاغ عنه بواسطة Benoît Sevens وClément Lecigne من مجموعة تحليل التهديدات في Google في 24 نوفمبر 2023. وأكدت Google وجود استغلال في البرية لـ CVE-2023-6345 لكنها لم تقدم تفاصيل محددة بشأن الهجمات أو الجهات التهديدية المعنية.

ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها Google ثغرة أمنية مماثلة في تجاوز سعة الأعداد الصحيحة في Skia. وفي أبريل 2023، تم اكتشاف خلل آخر (CVE-2023-2136) في نفس المكون وتم استغلاله بشكل نشط باعتباره يوم الصفر. من الممكن أن يكون CVE-2023-6345 بمثابة تجاوز تصحيح للثغرة الأمنية السابقة.

مع هذا التحديث الأخير، عالجت Google ما مجموعه ستة ثغرات أمنية في Chrome منذ بداية العام. يُنصح المستخدمون بشدة بالترقية إلى الإصدار 119.0.6045.199/.200 من Chrome لنظام التشغيل Windows و119.0.6045.199 لنظام التشغيل macOS وLinux لحماية أنفسهم من التهديدات المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على مستخدمي المتصفحات المستندة إلى Chromium مثل Microsoft Edge وBrave وOpera وVivaldi أيضًا تطبيق التصحيحات اللازمة بمجرد إتاحتها.

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أسئلة وأجوبة

ما هي ثغرة يوم الصفر؟

تشير ثغرة اليوم صفر إلى ثغرة أمنية في البرنامج غير معروفة للبائع أو المطور. وهذا يعني أن المتسللين يمكنهم استغلال الثغرة الأمنية قبل توفر الإصلاح أو التصحيح، مما يعرض المستخدمين للخطر.

ما هو خطأ تجاوز عدد صحيح؟

يحدث خطأ تجاوز عدد صحيح عندما تولد عملية حسابية قيمة خارج النطاق الذي يمكن تمثيله + إزالة عنوان URL بعدد ثابت من البتات. يمكن أن يؤدي هذا إلى سلوك غير متوقع أو ثغرات أمنية محتملة إذا لم تتم معالجة التجاوز بشكل صحيح.

كيف يمكنني حماية نفسي من ثغرات يوم الصفر؟

لحماية نفسك من ثغرات اليوم الأول، من المهم إبقاء برامجك وأنظمة التشغيل لديك محدثة بأحدث تصحيحات الأمان. تحقق بانتظام من التحديثات وقم بتطبيقها بمجرد توفرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام برامج الأمان الشاملة وممارسة عادات التصفح الآمن يمكن أن يزيد من التخفيف من مخاطر الاستغلال.