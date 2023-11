Zelda Fan تصنع فيلم Godzilla المذهل باستخدام Tears of the Kingdom

لقد دفع أحد المعجبين الموهوبين وعشاق الأفلام حدود الإبداع في لعبة The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. قام مستخدم Twitter @sumoguri2323 بإنشاء فيلم قصير مذهل بالكامل داخل اللعبة، لا يظهر فيه سوى Godzilla الشهير. يعرض هذا الفيديو المثير للإعجاب المهارات الفنية للمعجب ويسلط الضوء على الإمكانات اللامحدودة التي توفرها آليات التصنيع في Tears of the Kingdom.

يعرض الفيديو، الذي حظي باهتمام كبير، إعادة إنشاء مثيرة لغودزيلا باستخدام مواد وأجهزة Zonai. تم إحياء kaiju، الذي أعيدت تسميته إلى Zonai Zilla، ببراعة من خلال استخدام المروحة لقدرة Ultrahand. مع الموسيقى والمؤثرات الصوتية المختارة بعناية، شوهدت Zonai Zilla وهي تسير عبر قرية Lurelin، تاركة الدمار في أعقابها. تحاول الدبابات محاربة هذا المخلوق الشرس، لكن جهودها تذهب سدى حيث تتساقط النيران على القرية البائسة. إن الإبداع والتصوير السينمائي والتحرير المعروض في هذا الفيلم القصير رائع حقًا.

يأتي هذا التكريم لأفلام Toho Godzilla الكلاسيكية في وقت مثير لعشاق الكايجو. مع الإصدار الأخير لسلسلة MonterVerse على Apple TV+ Monarch: Legacy of Monsters والعرض الدولي الأول القادم لفيلم Godzilla Minus One، ينتظر المعجبون بفارغ الصبر إصدار Godzilla x Kong: The New Empire العام المقبل. من ناحية أخرى، حصلت The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom على تقدير مستحق في حفل توزيع جوائز الألعاب القادمة، حيث تلقت ترشيحات لجائزتي لعبة العام وأفضل لعبة أكشن/مغامرة.

يعتبر الإبداع الاستثنائي لـ @sumoguri2323 بمثابة شهادة على الشغف والموهبة داخل مجتمع الألعاب. إنه يعرض الإمكانيات اللامحدودة ضمن آليات التصنيع في Tears of the Kingdom ويوفر منظورًا جديدًا حول إمكانات اللعبة في سرد ​​القصص والإبداع. يمكن للمعجبين والقادمين الجدد على حد سواء تقدير التفاني والمهارة المذهلة التي ساهمت في صياغة فيلم Godzilla الفريد هذا داخل عالم Zelda.

المصدر: IGN

الأسئلة الشائعة

ما هي دموع المملكة؟

Tears of the Kingdom هي لعبة ضمن سلسلة The Legend of Zelda تتميز بآليات صياغة قابلة للتخصيص بشكل كبير، مما يسمح للاعبين بإطلاق العنان لإبداعهم.

من الذي ابتكر فيلم جودزيلا ضمن دموع المملكة؟

تم إنشاء الفيلم بواسطة معجب موهوب ومتحمس للأفلام يُعرف باسم @sumoguri2323 على Twitter.

كيف تم إعادة إنشاء جودزيلا في الفيلم؟

تمت إعادة إنشاء Godzilla، الذي أعيدت تسميته إلى Zonai Zilla، باستخدام مواد وأجهزة Zonai، بالإضافة إلى قدرة Ultrahand داخل Tears of the Kingdom.

ما هو المحتوى الآخر المتعلق بـ Godzilla الذي سيتم إصداره في المستقبل القريب؟

يمكن للمعجبين التطلع إلى سلسلة MonterVerse Monarch: Legacy of Monsters، والعرض الدولي الأول لفيلم Godzilla Minus One، وGodzilla x Kong: The New Empire المقرر ظهورهما لأول مرة في العام المقبل.

هل حصلت دموع المملكة على تقدير في صناعة الألعاب؟

نعم، لقد تم ترشيح لعبة Tears of the Kingdom للعديد من الجوائز في حفل توزيع جوائز الألعاب القادم، بما في ذلك لعبة العام وأفضل لعبة أكشن/مغامرة.