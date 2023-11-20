بطء تحميل YouTube على Firefox: هل هذا مقصود؟

أدى الإحباط الناتج عن بطء تحميل مقاطع فيديو YouTube على متصفح Firefox إلى اشتباه المستخدمين في حدوث عمل متعمد من جانب YouTube. في حين أن الافتراضات الأولية تشير إلى وجود مشكلات في الأداء وتحسين الأجهزة فيما يتعلق بفايرفوكس، إلا أن المزيد من التحقيقات كشفت عن قصة مختلفة.

وفقًا للعديد من تقارير المستخدمين، يبدو أن المشكلة تكمن في كود البرنامج النصي البوليمر الخاص بموقع YouTube. اكتشف أحد مستخدمي Redditor سطرًا من التعليمات البرمجية يقدم تأخيرًا متعمدًا مدته خمس ثوانٍ عند تحميل مقطع فيديو على YouTube على Firefox. يبدو أن هذا التأخير لا يخدم أي غرض سوى التسبب في إزعاج المستخدمين.

يمكن العثور على السطر الإشكالي من التعليمات البرمجية في رابط البرنامج النصي للبوليمر:

`سيتيميوت (وظيفة () {

ج ()؛

أ.الحل(1)

}، 5E3)؛`

يفرض هذا الرمز على المستخدمين بشكل فعال الانتظار لمدة خمس ثوانٍ قبل تحميل الفيديو. ومع ذلك، تختفي المشكلة عند استخدام uBlock Origin، وهو امتداد لحظر الإعلانات. وقد أثارت هذه النتيجة تكهنات بأن التأخير المتعمد قد يكون حيلة لتثبيط استخدام أدوات حظر الإعلانات.

هذه التقارير عن التخريب المتعمد ليست غير مسبوقة في صناعة التكنولوجيا. غالبًا ما تنخرط الشركات في أساليب تنافسية للحصول على ميزة في السوق. وفي حين أنه من الصعب إثبات النوايا السيئة بشكل قاطع، فإن مثل هذه الحوادث تثير الشكوك والشكوك بين المستخدمين.

ومن الجدير بالذكر أن المنشورات عبر الإنترنت، مثل Neowin، تعتمد على الإعلانات في عملها. يشجع Neowin المستخدمين على إدراج مواقعهم في القائمة البيضاء إذا كانوا يستخدمون أداة حظر الإعلانات. بالإضافة إلى ذلك، يقدمون اشتراكًا خاليًا من الإعلانات لأولئك الذين يرغبون في دعم المحتوى الخاص بهم دون رؤية الإعلانات.

وحتى الآن، لم يعلق يوتيوب رسميًا على هذه الادعاءات. سواء كان ذلك مقصودًا أم لا، فإن مشكلة التأخير لمدة خمس ثوانٍ بمثابة تذكير بالمعركة المستمرة بين شركات المتصفح وموفري المحتوى لتحسين الأداء وزيادة قاعدة المستخدمين وزيادة الإيرادات.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

هل يمكن إصلاح مشكلة التحميل البطيء دون استخدام أداة تبديل وكيل المستخدم؟

نعم، هناك حل آخر يقترحه المستخدمون وهو تثبيت uBlock Origin، وهو ملحق لحظر الإعلانات. يبدو أن استخدام uBlock Origin يحل مشكلة بطء تحميل مقاطع فيديو YouTube على متصفح Firefox.

هل هناك أي بيان رسمي من يوتيوب بخصوص هذه الإدعاءات؟

في وقت كتابة هذا التقرير، لم يصدر YouTube أي تعليق أو بيان رسمي يتناول التباطؤ المتعمد لموقع YouTube على Firefox.

هل مشكلات الأداء المتعمد شائعة بين شركات المتصفحات وموفري المحتوى؟

وقد ظهرت في الماضي ادعاءات بوجود مشكلات متعمدة في الأداء، مما يشير إلى أن التكتيكات التنافسية ليست شائعة في صناعة التكنولوجيا. قد تستخدم الشركات استراتيجيات مختلفة للحصول على ميزة في السوق أو الترويج لمنتجاتها أو خدماتها الخاصة.