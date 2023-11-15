نهج جديد: تقدم خدمة YouTube Music تكامل البودكاست عبر موجز RSS

في محاولة لتعزيز قدرات البث، يقدم تطبيق YouTube Music الآن للمستخدمين القدرة على إضافة ملفات بودكاست مباشرة من خلال النظام الأساسي عبر موجز RSS. يتم طرح هذه الميزة الجديدة لمستخدمين محددين ومن المتوقع أن تكون متاحة على Android والويب. ومع ذلك، سيتعين على مستخدمي iPhone الانتظار لفترة أطول قليلاً للوصول إلى هذه الميزة.

في السابق، كان يتعين على القائمين على البث الصوتي تحميل نسخ فيديو من حلقاتهم على YouTube Music، الأمر الذي كان يتطلب جهدًا إضافيًا ويحد من عدد العروض المتاحة. نظرًا لأنه من المقرر إغلاق Google Podcasts بحلول عام 2024، يهدف YouTube Music إلى تبسيط عملية النقل من خلال تقديم إمكانية تغذية RSS التقليدية.

بمجرد تفعيل الميزة، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى علامة التبويب "المكتبة" في YouTube Music وتحديد مرشح "البودكاست". سيتم عرض زر "إضافة بودكاست" جديد في الركن الأيمن السفلي من الشاشة. من خلال اختيار إما "تصفح أفضل ملفات البودكاست: ابحث عن ملفات البودكاست على YouTube" أو "إضافة بودكاست عن طريق موجز RSS: إضافة عنوان URL خاص أو عام"، يمكن للمستخدمين بسهولة إضافة ملفات البودكاست المفضلة لديهم إلى النظام الأساسي.

سيتم تمييز ملفات البودكاست المضافة عبر موجز RSS برمز RSS على صفحة العرض، للإشارة إلى أنه تمت إضافتها من خلال هذه الطريقة. على الرغم من أن هذه الميزة لا تزال يتم إصدارها تدريجيًا للمستخدمين، إلا أن YouTube Music يعمل على توفيرها عالميًا.

لتسهيل الانتقال من Google Podcasts إلى YouTube Music، سيتم توفير أداة ترحيل بسيطة، مما يسمح للمستخدمين بنقل اشتراكات البودكاست الحالية الخاصة بهم بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، لن يطلب YouTube Music بعد الآن من القائمين على البث تحميل إصدارات الفيديو، مما يمكنهم من تحميل المحتوى بسهولة عبر خلاصات RSS وتحسين اكتشاف البودكاست على النظام الأساسي.

ومن خلال هذه التحديثات، يهدف YouTube Music إلى أن يصبح منصة شاملة لبث الموسيقى والاستماع إلى البودكاست، مما يوفر للمستخدمين تجربة صوتية سلسة ومتنوعة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكنني إضافة ملفات بودكاست إلى YouTube Music باستخدام خلاصة RSS؟

نعم، يتيح YouTube Music الآن للمستخدمين إضافة ملفات بودكاست عن طريق إدخال عنوان URL لخلاصة RSS. يتم حاليًا طرح هذه الميزة لمستخدمي Android والويب، وسيتوفر التوافق مع نظام التشغيل iOS قريبًا.

2. كيف يمكنني إضافة بودكاست إلى YouTube Music باستخدام خلاصة RSS؟

لإضافة بودكاست عبر موجز RSS على YouTube Music، انتقل إلى علامة التبويب "المكتبة"، وحدد مرشح "Podcasts"، وانقر على الزر "إضافة بودكاست" في الزاوية اليمنى السفلية. ثم اختر خيار إضافة بودكاست عبر موجز RSS وأدخل عنوان URL للخلاصة.

3. هل سيتم نقل اشتراكاتي الحالية في البودكاست من Google Podcasts إلى YouTube Music؟

نعم، ستوفر خدمة YouTube Music أداة ترحيل بسيطة لنقل اشتراكات البودكاست الحالية من Google Podcasts إلى نظامها الأساسي. ويضمن ذلك انتقالًا سلسًا للمستخدمين المشتركين حاليًا في ملفات البودكاست على Google Podcasts.

4. هل يمكن لمنشئي البودكاست تحميل المحتوى على YouTube Music دون إنشاء إصدارات فيديو؟

نعم، لم يعد YouTube Music يطلب من منشئي البودكاست تحميل نسخ الفيديو من حلقاتهم. وبدلاً من ذلك، يمكنهم تحميل المحتوى الخاص بهم مباشرة من خلال خلاصات RSS، مما يسهل على القائمين على البث الصوتي مشاركة عروضهم على المنصة وتحسين إمكانية الاكتشاف.