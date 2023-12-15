Wegmans تنهي الشراكة مع مهمة الإنقاذ، وتغلق مراكز التبرع

اتخذت Wegmans، وهي سلسلة متاجر بقالة شهيرة، مؤخرًا قرارًا بإنهاء شراكتها مع Rescue Mission، وهي منظمة خيرية تدير مراكز التبرع في مواقف السيارات الخاصة بها. يؤثر هذا الإيقاف على جميع مواقع Wegmans الستة، وليس فقط المواقع الثلاثة التي تم الإعلان عن إغلاقها مسبقًا.

وجاءت هذه الأخبار بمثابة مفاجأة للوانا لوفينجوث، ممثلة بعثة الإنقاذ، التي لم تعلم بالقرار إلا يوم الجمعة. وفقًا لمتحدث باسم Wegmans، فإن هذه الخدمة فريدة من نوعها لقسم متجر سيراكيوز ولا يتم تقديمها في مناطق أخرى.

وتتلقى مراكز التبرع الستة بشكل جماعي تبرعات من حوالي 250,000 ألف شخص كل عام. وهذا العدد يفوق عدد سكان مدينة سيراكيوز نفسها. تلعب هذه المراكز دورًا حيويًا في إبقاء العناصر خارج مدافن النفايات، حيث تعد Rescue Mission واحدة من أكبر مرافق إعادة التدوير في المدينة، في المرتبة الثانية بعد OCRRA.

البرنامج ليس مجرد خدمة التخلص أو راحة للمجتمع. وهي تدعم بشكل مباشر مهمة مهمة الإنقاذ من خلال التبرع بالعناصر للمحتاجين، بينما يتم بيع العناصر المتبقية في متاجر Thrifty Shopper الخاصة بهم لجمع الأموال للمنظمة.

تم إغلاق مركزين بالفعل، أحدهما في شارع جيمس والآخر بالقرب من جون جلين. أما المركز الثالث، الواقع بالقرب من Great Northern Mall، فسيتم نقله إلى موقف سيارات Runnings المجاور في وقت لاحق من هذا الشهر. ويتوقع ويجمانز أن يتم إغلاق المراكز الثلاثة الأخرى بحلول نهاية العام، مما يسمح بفترة انتقالية مدتها ستة أشهر.

وقد أدى إغلاق مراكز التبرع هذه إلى انخفاض التبرعات لبعثة الإنقاذ، مع انخفاض ملحوظ بنسبة 30% في نوفمبر. كما أن هناك قلقاً بشأن 25 شخصاً يعملون في المقطورات في هذه المراكز، والعديد منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تأمل مهمة الإنقاذ أن يعيد Wegmans النظر في قراره، لا سيما فيما يتعلق بموقع DeWitt، الذي لا يعد الأكثر شهرة فحسب، بل يتمتع أيضًا بصيانة جيدة وبعيد عن الطريق ومدخل المتجر.

ويبقى أن نرى كيف سيؤثر هذا التوقف على كل من مهمة الإنقاذ والمجتمع المحلي، حيث يتم البحث عن مواقع بديلة لمراكز التبرع. لقد كانت الشراكة بين Wegmans وRescue Mission قائمة منذ عقود، ومن المؤكد أن الكثيرين سيشعرون بنهايتها.