بحث جديد يجد ثغرة أمنية في الملء التلقائي لنظام Android

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في معهد IIIT Hyderabad عن ثغرة كبيرة في وظيفة الملء التلقائي لتطبيقات Android. يمكن لهذه الثغرة الأمنية، التي يطلق عليها اسم "AutoSpill"، أن تكشف عن غير قصد بيانات اعتماد المستخدمين المحفوظة من مديري كلمات مرور الأجهزة المحمولة عن طريق تجاوز آلية الملء التلقائي الآمنة لنظام Android.

اكتشف الباحثون أنه عندما يقوم تطبيق أندرويد بتحميل صفحة تسجيل دخول في WebView، يمكن أن يصبح مديرو كلمات المرور في حيرة من أمرهم بشأن مكان تخزين معلومات تسجيل الدخول الخاصة بالمستخدم، مما قد يؤدي إلى تعريض بيانات الاعتماد الخاصة بهم إلى الحقول الأصلية للتطبيق الأساسي. يسمح WebView، وهو محرك مثبت مسبقًا من Google، للمطورين بعرض محتوى الويب داخل التطبيقات، وهذا يؤدي إلى طلب الملء التلقائي.

على سبيل المثال، تخيل أنك تقوم بتسجيل الدخول إلى تطبيق الموسيقى المفضل لديك على جهازك المحمول باستخدام خيار "تسجيل الدخول عبر Google أو Facebook". سيفتح التطبيق صفحة تسجيل الدخول إلى Google أو Facebook في WebView الخاص به. ومع ذلك، عندما يقوم مدير كلمات المرور بملء بيانات الاعتماد تلقائيًا، فقد يعرضها عن طريق الخطأ إلى التطبيق الأساسي بدلاً من صفحة الويب المقصودة.

إن عواقب هذه الثغرة الأمنية كبيرة، خاصة إذا كان التطبيق الأساسي ضارًا. يمكن لأي تطبيق ضار يطالب المستخدمين بتسجيل الدخول عبر موقع تابع لجهة خارجية، مثل Google أو Facebook، أن يتمكن تلقائيًا من الوصول إلى المعلومات الحساسة.

اختبر الباحثون برامج إدارة كلمات المرور الشائعة، بما في ذلك 1Password وLastPass وKeeper وEnpass، على أجهزة Android المحدثة، ووجدوا أن معظم التطبيقات كانت عرضة لتسرب بيانات الاعتماد، حتى مع تعطيل حقن JavaScript. عندما تم تمكين حقن JavaScript، كان جميع مديري كلمات المرور عرضة لثغرة AutoSpill.

وقام الباحثون على الفور بتنبيه Google ومديري كلمات المرور المتأثرين بشأن الخلل. وقد اعترفت بعض الشركات، مثل 1Password، بالمشكلة وتعمل بنشاط على إصلاحها للتخفيف من الثغرة الأمنية. وطلب آخرون، مثل Keeper، مزيدًا من الأدلة قبل التأكد من وجود الثغرة الأمنية.

في حين أن LastPass قد نفذ بالفعل استراتيجية تخفيف لتحذير المستخدمين بشأن هذا الاستغلال، فقد قاموا بتحديث تحذيرهم المنبثق لتوفير صياغة أكثر إفادة.

يواصل باحثو معهد IIIT Hyderabad تحقيقاتهم واستكشاف إمكانية قيام مهاجم باستخراج بيانات الاعتماد من التطبيق إلى WebView. إنهم يبحثون أيضًا عما إذا كان من الممكن تكرار هذه الثغرة الأمنية على نظام التشغيل iOS.