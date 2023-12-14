نقدم لكم A2 Badger: أداة EDC النهائية

يعد A2 Badger بمثابة تغيير قواعد اللعبة في عالم سكاكين الحمل اليومية. بفضل تصميمها المدمج والرائع، فإن سكين OTF هذا يجب اقتناؤه للمغامرين في الهواء الطلق والمحترفين التكتيكيين.

على عكس السكاكين التقليدية القابلة للطي، تتميز A2 Badger بآلية Out The Front (OTF)، مما يسمح بالنشر السريع بضغطة زر واحدة فقط. وهذا يجعله خيارًا شائعًا بين المتحمسين العسكريين وإنفاذ القانون والعشاق في الهواء الطلق الذين يقدرون الوصول السريع والسهل إلى أدواتهم.

تم تصميم A2 Badger بواسطة Tekto، وهي شركة رائدة في سكاكين OTF. يسمح المفتاح الانسيابي الموجود على المقبض بنشر الشفرة بسهولة في أقل من ثانية، حتى مع ارتداء القفازات. إن تشويقها اللمسي ووظيفتها الدقيقة تجعل من دواعي سروري استخدامها في أي موقف، بدءًا من الأنشطة اليومية وحتى سيناريوهات الطوارئ.

السكين مصنوع من الفولاذ D2 المطلي بالتيتانيوم، والمعروف بمتانته الاستثنائية واحتفاظه بالحواف. تعتبر الشفرة ذات طراز التانتو مقاس 1.8 بوصة مثالية لمهام القطع المختلفة وتكتمل بميزة كسر الزجاج على المقبض لمزيد من التنوع.

على الرغم من صغر حجمها، فإن A2 Badger لا تتنازل عن الأداء. يزن 2.18 أونصة فقط ويبلغ قياسه 3.3 بوصات عند إغلاقه، وهو أصغر وأخف سكين من Tekto حتى الآن. يضمن تصميمه الذي يمكن استخدامه بكلتا اليدين، ومقبض الألومنيوم 6061، ونظام قفل الزر سهولة الاستخدام والسلامة أثناء التشغيل.

يوفر A2 Badger أيضًا خيارات التخصيص مع ثلاثة ألوان مختلفة للقبضة: الأسود، والصحراوي، والأخضر OD. بفضل مشبك الجيب وفتحة الحبل الكبيرة، فإن هذه السكين سهلة الحمل ومتعددة الاستخدامات في خيارات المرفقات.

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