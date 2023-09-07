التأثير الخفي لقتل الطرق على الأنواع والأنظمة البيئية المهددة بالانقراض

إن القتل على الطريق ليس مجرد مشهد محزن على طرقاتنا، ولكنه يساهم أيضًا في الموت الجماعي الذي يؤثر على كوكبنا. في كل عام، تقع ملايين الحيوانات، بما في ذلك الغزلان والطيور والحشرات الملقّحة، ضحية الاصطدامات بالمركبات. وهذا يشمل العديد من الأنواع المهددة بالانقراض والتي تكافح بالفعل من أجل البقاء. وتتأثر الزواحف والبرمائيات، المعروفة مجتمعة باسم "الأعشاب"، بشكل خاص، على الرغم من هيمنتها على العديد من النظم البيئية.

إن الحركة البطيئة والانجذاب إلى الأسطح الدافئة تجعل الأعشاب أكثر عرضة للقتل على الطريق. على عكس الغزلان أو الدببة الرمادية، فإن بعض أنواع الهربس لا تستجيب لحركة المرور، مما يؤدي إلى وفاتها المفاجئة. وينطبق هذا بشكل خاص على البرمائيات، التي يتعين عليها الهجرة بين بيئاتها المائية والبرية. خلال موسم التكاثر، عندما تملأ الأمطار الغزيرة البرك المؤقتة، تنطلق آلاف البرمائيات في رحلة محمومة إلى أماكن التزاوج. ولسوء الحظ، يتعين على العديد منهم عبور الطرق للوصول إلى وجهتهم، حيث غالبًا ما يلقون نهايتهم.

إن تأثير حوادث الطرق يتجاوز مجرد فقدان الحيوانات الفردية. أنه يؤثر على التنوع الجيني والقدرة الإنجابية للسكان. غالبًا ما يقضي Roadkill على الأفراد الأصحاء، بما في ذلك الإناث الشابة التي لم تتح لها الفرصة بعد للمساهمة في التكاثر. بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض، حتى عدد قليل من الوفيات يمكن أن تكون كبيرة بما يكفي لدفع السكان نحو الانقراض.

لفترة طويلة، كان القتل على الطرق يعتبر شكلاً طبيعياً من أشكال الوفيات، ولكن أصبح من الممكن الآن التعرف على آثاره الخفية على النظم البيئية. ومن المهم للحكومات والمجتمعات إعطاء الأولوية لبيئة الطرق وتنفيذ تدابير للحد من الوفيات على الطرق، مثل معابر الحياة البرية وقيود السرعة في المناطق الحرجة. ومن خلال حماية طرقاتنا وحياتنا البرية، يمكننا منع المزيد من فقدان الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على التوازن الدقيق لأنظمتنا البيئية.

المصدر: بن جولدفارب، المعابر: كيف تشكل بيئة الطرق مستقبل كوكبنا