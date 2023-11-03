الحضارة الهندية المستقبلية تنبض بالحياة: ظهور لعبة Indus Battle Royale لأول مرة في لعبة Fortnite

لاعبو Fortnite في جميع أنحاء العالم على وشك الانطلاق في مغامرة جديدة مثيرة بينما ينغمسون في عالم Indus النابض بالحياة، أول لعبة باتل رويال مصنوعة في الهند على الإطلاق. تم تطوير Indus بواسطة استوديو SuperGaming ومقره مدينة Pune، وهو مستوحى من الحضارة الهندية، ويقدم للاعبين تجربة متعددة المنصات لا مثيل لها.

إن Indus in Fortnite ليس مجرد منفذ، بل هو تجربة فريدة قائمة بذاتها مصممة بدقة حصريًا لمستخدمي macOS والكمبيوتر الشخصي. يمكن للاعبين أن يتوقعوا الانغماس في طريقة لعب Indus الكاملة، والتي تتميز بحالة الفوز الجذابة التي تركز على المورد القوي المعروف باسم Cosmium. يصبح تأمين هذا المورد على الخريطة هو مفتاح النصر، مما يفتح المجال أمام استراتيجيات مثيرة وأسلوب لعب مكثف.

على الرغم من أنه لم يتم الكشف بعد عن تاريخ الإصدار الرسمي للعبة Indus in Fortnite، إلا أنه يمكن لعشاق الألعاب توقع إطلاق النسخة التجريبية المغلقة لنظام Android من لعبة Indus Battle Royale المستقلة خلال موسم الأعياد. اللعبة مفتوحة بالفعل للتسجيل المسبق على متجر Play وقد جمعت 5 ملايين تسجيل مسبق مذهل.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام التي يجب تسليط الضوء عليها هو أن محتوى Indus للعبة Fortnite تم تطويره بواسطة فريق رائع مكون من امرأتين خلال إطار زمني مثير للإعجاب يبلغ 27 يومًا فقط. على الرغم من افتقارهم إلى الخبرة السابقة في تطوير الألعاب، فقد نجحوا في الاستفادة من Unreal Editor for Fortnite (UEFN) من Epic Games لإنشاء تجربة آسرة وغامرة. يعد هذا التكامل بمثابة أرض اختبار لشركة SuperGaming لجمع التعليقات القيمة من الجماهير الخارجية، وتمكينهم من تحسين تجربة الألعاب استعدادًا للإطلاق الرسمي لـ Indus.

تعتبر لعبة Indus Battle Royale Mobile واحدة من أكثر الألعاب المرتقبة "المصنوعة في الهند"، حيث تقدم مزيجًا من العناصر المستقبلية على خلفية وادي السند القديم. من خلال مزج الماضي والمستقبل بسلاسة، يقدم Indus شخصيات مثل Rana وSir Taj وArya وAdya - مستوحاة من سباق Yaksha والمعروفين باسم السائرين الأسطوريين في عالم Indus. استكشف خريطة اللعبة الجذابة، Virlok، التي تقدم صورة متطورة للهند، بينما تزود نفسك بمجموعة من الأسلحة المستقبلية، بما في ذلك بندقية قنص Vantage القوية، وA27 Locust، وبندقية SFR-4 شديدة الضرر. تتوافق Indus مع مجموعة واسعة من الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي Android وiOS، مما يدعو اللاعبين إلى تخصيص تجربتهم من خلال عمليات الشراء المثيرة داخل التطبيق.

استعد للانطلاق في رحلة مثيرة عندما تنضم إلى مجتمع Fortnite العالمي لاستكشاف عالم Indus الاستثنائي. ترقبوا المزيد من التحديثات واستعدوا لتجربة ألعاب لم يسبق لها مثيل.

الأسئلةالشائعة

1. ما هي المنصات التي ستكون Indus متاحة عليها؟

سيكون Indus متاحًا على منصات macOS، والكمبيوتر الشخصي، وAndroid، وiOS.

2. متى سيتم الإصدار الرسمي للعبة Indus في Fortnite؟

لم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار الرسمي للعبة Indus في Fortnite بعد. ومع ذلك، من المتوقع إطلاق الإصدار التجريبي المغلق لنظام Android خلال موسم الأعياد.

3. من قام بتطوير منطقة السند؟

تم تطوير Indus بواسطة SuperGaming، وهو استوديو مقره بيون.

4. هل يمكنني التسجيل مسبقًا في Indus على متجر Play؟

نعم، اللعبة مفتوحة حاليًا للتسجيل المسبق على متجر Play.

5. ما هو عدد التسجيلات المسبقة التي حصل عليها إندوس حتى الآن؟

تلقت Indus أكثر من 5 ملايين تسجيل مسبق.