ابدأ التحرك باستخدام WarioWare™: حركه! على نينتندو سويتش

نداء لجميع اللاعبين! أصدرت Nintendo Switch للتو لعبة WarioWare™ المرتقبة: Move It! لقد حان الوقت للاستيلاء على وحدات التحكم Joy-Con™ الخاصة بك والاستعداد للهز واللكم والرقص والهز والانحناء في طريقك من خلال أكثر من 200 لعبة صغيرة سريعة للغاية. إذا كنت من محبي الألعاب الصغيرة المرحة وسريعة الوتيرة، فهذه هي اللعبة التي كنت تنتظرها!

في WarioWare™: Move It!، ستجد نفسك منغمسًا في عالم من الحركات السخيفة أثناء تقطيع الخيزران، والهروب من السجن، ودجاج اللاسو، والمزيد. لكن لا تقلق إذا لم تكن على دراية بألعاب Wario والألعاب الصغيرة الغريبة، فهذه الألعاب الصغيرة لا تدوم سوى بضع ثوانٍ، لذا ستتقنها سريعًا.

إحدى الميزات الفريدة للعبة هي القدرة على ضرب "أشكال" أو أوضاع مختلفة. سواء كنت تنقر مثل الدجاجة في شكل Ba-KAW أو تتخذ وضعية رائعة لمصمم الأزياء، فإن كل لعبة صغيرة ستتطلب منك تحريك جسمك إلى أوضاع مختلفة. الأمر كله يتعلق بالعثور على النموذج الخاص بك وتحسينه بسرعة لتحقيق النجاح في كل تحدٍ.

سيسمح لك Story Mode بمساعدة Wario على الهروب من Woods Watchers من خلال إكمال سلسلة من الألعاب الصغيرة فائقة السرعة. وإذا كنت تبحث عن بعض المرح متعدد اللاعبين، فإن وضع المجموعة يسمح لعدد 2-4 لاعبين بالانضمام إلى الحدث. تنافس ضد أصدقائك في مسابقات مثيرة للضحك وحاول الوصول إلى الهدف دون الوقوع في قبضة ميدوسا، أو انغمس في لعبة اللوحة المشبوهة الخاصة بـ Wario.

بالنسبة لأعضاء Nintendo Switch Online، هناك المزيد من الأخبار الجيدة. يمكنك شراء زوج من قسائم ألعاب Nintendo Switch واستخدام إحداهما للحصول على WarioWare™: Move It! يتيح لك هذا العرض توفير بعض النقود، خاصة إذا اخترت لعبتين بسعر أعلى لاستبدالهما بقسائمك.

لذا، أمسك وحدة التحكم الخاصة بك بقوة، وقم بإفساح بعض المساحة من حولك، واستعد للاستمتاع باستخدام WarioWare™: Move It! على نينتندو سويتش. حان الوقت لاحتضان عالم الألعاب الصغيرة الغريب والسريع الخطى!

الأسئلة المتكررة

1. ما هي الألعاب المصغرة؟

الألعاب المصغرة هي ألعاب صغيرة قصيرة وسريعة الوتيرة وتستمر عادةً لبضع ثوانٍ. في WarioWare™: Move It!، ستجد أكثر من 200 لعبة صغيرة تتطلب منك تنفيذ إجراءات وحركات مختلفة.

2. هل يمكنني لعب WarioWare™: Move It! مع الأصدقاء؟

قطعاً! WarioWare™: حركه! يقدم أوضاعًا متعددة اللاعبين حيث يمكنك اللعب مع 2-4 لاعبين. انضم إلى أصدقائك واستمتع بمنافسة تستحق الضحك في وضع الحفلة.

3. كيف يمكنني توفير المال عند شراء WarioWare™: Move It!؟

إذا كنت عضوًا في Nintendo Switch Online، فيمكنك شراء قسائم ألعاب Nintendo Switch واسترداد واحدة منها للحصول على WarioWare™: Move It! يتيح لك هذا العرض توفير بعض النقود، خاصة إذا اخترت لعبتين بسعر أعلى لاستبدالهما بقسائمك.

4. هل هناك حد زمني لاسترداد قسائم ألعاب Nintendo Switch؟

نعم، يجب استرداد قسائم ألعاب Nintendo Switch خلال 12 شهرًا من تاريخ الشراء. تأكد من استردادها قبل انتهاء صلاحيتها.

مصادر:

- موقع نينتندو سويتش: www.nintendo.com