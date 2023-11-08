عصر جديد من الألعاب الفردية: الذكاء الاصطناعي يتولى مهام Twister وPixionary

في تطور مثير في الوقت المناسب لموسم الأعياد، خضع Twister وPictionary لتحول ملحوظ، إيذانًا بعصر جديد من الألعاب الفردية. لقد ولت أيام جمع الأصدقاء والعائلة حول طاولة الألعاب؛ الآن، يمكن للاعبين تحدي أنفسهم ضد خصوم الذكاء الاصطناعي (AI).

في لعبة Pictionary vs AI وTwister Air المعاد اختراعها، يمكن للاعبين المشاركة في لعبة مثيرة ضد البرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يلغي الحاجة إلى خصوم بشريين. Pictionary vs AI، المتوفر بسعر 23.99 جنيهًا إسترلينيًا، يستبدل التخمين التقليدي لفك رموز الرسومات ببراعة الذكاء الاصطناعي. يقوم البرنامج بمسح الصورة ومقارنتها بقاعدة بيانات واسعة النطاق للصور عبر الإنترنت. بعد ذلك، يضع اللاعبون رهاناتهم على ما إذا كان البرنامج سيحدد الرسم بشكل صحيح، ويكسب النقاط للتنبؤات الدقيقة. تتم تصفية الصور أو الكلمات المسيئة بدقة، مما يضمن تجربة مناسبة للعائلة.

يقدم Twister Air، الذي يبلغ سعره 24.99 جنيهًا إسترلينيًا، تطبيقًا يجب على اللاعبين تنزيله على أجهزتهم الذكية. يتم بعد ذلك ربط أشرطة استشعار الحركة الملونة بالمعصمين والكاحلين. من خلال هز أذرعهم وأرجلهم، يجب على اللاعبين مطابقة البقع الملونة المعروضة على الشاشة. يقدم هذا التطور الجديد في اللعبة الكلاسيكية تجربة فردية ديناميكية وجذابة.

يتوقع بول ريدر، رئيس لجنة اختيار DreamToys، مستقبلًا تصبح فيه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مدمجة بشكل متزايد في الألعاب. في حين أن ألعاب الذكاء الاصطناعي لا تشكل حاليًا سوى 1% من السوق، فإن التقدم التكنولوجي يفتح إمكانيات جديدة لهذه الصناعة. ووفقا للقارئ، تطورت التكنولوجيا لتشمل عناصر مثل وظائف التوقيت، والمؤثرات الضوئية والصوتية، والتعرف على الصوت. أصبح دمج الألعاب والتكنولوجيا هو القاعدة مع حصول الأطفال على إمكانية وصول أكبر إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وبينما تتبنى صناعة الألعاب الذكاء الاصطناعي، تواجه الشركات المصنعة التحدي المتمثل في ضمان سلامة الأطفال. تطمئن ميليسا سيموندز، المديرة التنفيذية لشركة UK Toys for Circana، المستهلكين بأن إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لا يضر بالتواصل البشري في الألعاب العائلية التقليدية. إنها تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكنه بالفعل تحسين تجربة الألعاب وجذب المزيد من الأشخاص للعب.

مع إصدار لعبة Twister and Pictionary المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصلت موجة جديدة من الألعاب الفردية. في حين أن ألعاب الطاولة الكلاسيكية سيكون لها مكانها دائمًا، فإن الجمع بين الذكاء الاصطناعي وأسلوب اللعب التقليدي يقدم بُعدًا جديدًا ومثيرًا لهذه التسلية المحبوبة.

أسئلة وأجوبة

1. هل لا يزال بإمكاني لعب Twister and Pictionary مع الأصدقاء والعائلة؟

قطعاً! توفر إصدارات الذكاء الاصطناعي من Twister وPictionary خيارات اللعب الفردي ولكنها لا تلغي خيار اللعب مع الآخرين. لا يزال بإمكانك الاستمتاع بهذه الألعاب مع أصدقائك وعائلتك كما تفعل دائمًا.

2. هل تتم تصفية الصور أو الكلمات المسيئة في إصدارات الذكاء الاصطناعي من Pictionary؟

نعم، يضمن برنامج الذكاء الاصطناعي في Pictionary vs AI عدم التعرف على الصور أو الكلمات المسيئة. ينصب التركيز على الحفاظ على تجربة ألعاب شاملة ومناسبة للعائلة.

3. هل ستحل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي محل الألعاب والألعاب التقليدية؟

تعد تقنية الذكاء الاصطناعي إضافة مثيرة لصناعة الألعاب، لكنها لن تحل محل الألعاب والألعاب التقليدية تمامًا. ستستمر ألعاب الطاولة والألعاب الكلاسيكية في احتلال مكانتها، بينما تقدم عمليات تكامل الذكاء الاصطناعي تجارب جديدة ومبتكرة للاعبين.

المصادر: التلغراف (telegraph.co.uk)