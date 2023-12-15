تواجه شركة تسلا مقاومة في الدول الاسكندنافية مع تعاطف عمال الرصيف الدنماركيين مع الميكانيكيين السويديين

تواجه شركة تسلا انتكاسة كبيرة في الدول الاسكندنافية حيث انضم عمال الرصيف الدنماركيون إلى إضراب التعاطف الذي بدأه الميكانيكيون السويديون. ويحث هذا الضغط المتزايد شركة السيارات الكهربائية العملاقة على منح حقوق المساومة الجماعية لموظفيها.

الصراع بين تسلا وأعضاء نقابة العمال السويدية IF Metall مستمر منذ ستة أسابيع. ولحشد الدعم، نظمت النقابة إضرابًا ثانويًا شارك فيه عمال من مختلف الصناعات في السويد، مثل عمال البريد والرسامين وعمال الموانئ والكهربائيين.

ردًا على منع عمال البريد من تسليم لوحات الترخيص، أعرب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، عن إحباطه، واصفًا الوضع بأنه "جنوني". وفي الشهر الماضي، رفعت الشركة دعاوى قضائية ضد وكالة النقل السويدية وخدمة البريد لمعالجة هذه المشكلة.

في الأصل، كانت هناك تكهنات بأن تسلا ستحاول تسليم السيارات إلى الموانئ الدنماركية ونقلها بالشاحنات إلى السويد بعد أن أعاق عمال الرصيف السويديون استقبال السيارات. ومع ذلك، طلبت شركة آي إف ميتال الدعم من أكبر نقابة عمالية في الدنمارك، والتي أعلنت لاحقًا عن إضراب تعاطفي.

وأكد جان فيلادسن، رئيس نقابة النقل الدنماركية 3F، على أهمية معركة IF Metall والعمال السويديين، معلناً الدعم الكامل من نقابته. وقال فيلادسن: "تمامًا مثل الشركات، فإن الحركة النقابية عالمية في النضال من أجل حماية العمال". وأضاف: “التضامن هو حجر الزاوية في الحركة النقابية ويمتد عبر الحدود الوطنية”.

وتضمنت تعليقات فيلادسن أيضًا رسالة حادة موجهة إلى ماسك، تؤكد أنه حتى أغنى الأفراد في العالم لا يمكنهم وضع قواعدهم الخاصة. وشدد على أهمية الامتثال لاتفاقيات سوق العمل في منطقة الشمال لتشغيل الأعمال التجارية.

حاليًا، جميع أعضاء شركة 3F Transport مشمولون بصراع التعاطف، مما يعني أن عمال الرصيف والسائقين لن ينقلوا سيارات Tesla إلى السويد. وفي السويد، تؤثر الاتفاقيات الجماعية بين الشركات والنقابات العمالية، دون تدخل حكومي، بشكل كبير على علاقات العمل وتحدد معظم الأجور.

رفضت شركة تسلا حتى الآن التوقيع على إحدى اتفاقيات المفاوضة الجماعية هذه، مما دفع حوالي 120 ميكانيكيًا في السويد لبدء إضراب في أكتوبر. لا يسعى الميكانيكيون إلى زيادة الأجور، بل يسعى تيسلا إلى التمسك بمبدأ المفاوضة الجماعية.

يسلط هذا النزاع الضوء على احتمال حدوث مأزق أيديولوجي مستمر، ليس فقط بين تسلا والميكانيكيين الضاربين، ولكن أيضًا بين قوة الشركات الأمريكية والمبادئ العميقة الجذور للنموذج الاقتصادي الاسكندنافي.

وقد يؤدي توسيع نطاق الإضرابات التضامنية إلى الدنمارك إلى المزيد من المشاكل بالنسبة إلى ماسك، حيث يوجد خطر حدوث إجراءات مماثلة في النرويج وألمانيا، حيث تشكل الاتفاقيات الجماعية أيضًا عنصرًا حاسمًا في علاقات العمل.

وبينما لا تشارك IF Metall حاليًا في محادثات مع Tesla، فإن النقابة تأمل أن تكون الشركة مستعدة لاستئناف المفاوضات. ويعتقد الاتحاد أن تسلا ستدرك في النهاية فوائد الاتفاقية الجماعية.