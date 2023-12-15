سيتم إيقاف العروض المجانية من League of Legends من Amazon Prime

يستمتع مشتركو Amazon Prime المتحمسون أيضًا للاعبي League of Legends بجلود مجانية وعملة داخل اللعبة من خلال Prime Gaming. ومع ذلك، يبدو أن هذا العرض السخي سينتهي قريبًا بسبب التخفيضات في Prime Gaming.

في كل شهر، يتمكن أعضاء Amazon Prime من الحصول على أسطح مجانية وعملة داخل اللعبة للعبة MOBA الشهيرة من شركة Riot. لقد كانت هذه ميزة رائعة لمحبي League of Legends، دون أي قيود طالما تذكروا الحصول على المكافآت.

لسوء الحظ، قررت أمازون تقليص قسم الألعاب لديها، والذي يتضمن تسريح 180 موظفًا وإغلاق قناة Crown Twitch الخاصة بها. وبدلاً من ذلك، ستركز الشركة على توفير الألعاب المجانية الشهرية لمشتركيها.

أكدت شركة Riot أن التخفيضات الشهرية للمكافآت المجانية للعبة League of Legends، بالإضافة إلى ألعاب Riot الأخرى مثل Valorant، ستنتهي. ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأخيرة من الهدايا المجانية في مارس 2024. ولا توجد حاليًا خطط لاستبدال العرض الترويجي، على الرغم من أن رئيس League of Legends في Riot، Andrei van Roon، ذكر أنهم منفتحون على برامج أخرى في المستقبل.

في حين أن إيقاف العروض المجانية قد يكون له تأثير بسيط على عدد الأشخاص الذين يلعبون League of Legends، إلا أنه من غير المرجح أن يؤثر بشكل كبير على شعبية اللعبة. مع أكثر من 150 مليون لاعب نشط، تظل League of Legends واحدة من أكثر ألعاب MOBA لعبًا ونجاحًا.

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في الختام، فإن انتهاء العروض المجانية التي تقدمها Amazon Prime للعبة League of Legends قد يخيب آمال اللاعبين، لكنه يعد تقليصًا ضروريًا لقسم الألعاب في الشركة. على الرغم من هذا التغيير، ستستمر League of Legends في الازدهار بقاعدتها الضخمة من اللاعبين.