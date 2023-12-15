Amazon Prime يلغي عروض League of Legends المجانية: ماذا يعني هذا بالنسبة للاعبين

كانت الهدايا المجانية الشهرية التي تقدمها Amazon Prime للاعبي League of Legends بمثابة ميزة رائعة للمشتركين، حيث تقدم جلودًا مجانية وعملة داخل اللعبة. ومع ذلك، نظرًا للتخفيضات في Prime Gaming، ستنتهي هذه الهدايا المجانية قريبًا.

على الرغم من الترحيب دائمًا بالأشياء المجانية، إلا أن هذه الأخبار قد تخيب آمال مشجعي League of Legends. لقد كانت السقطات الشهرية ميزة شائعة، حيث تسمح للاعبين بالمطالبة بالمظاهر المجانية، ومظاهر الجناح الغامض، وما يصل إلى 350 RP كل شهر. ولسوء الحظ، مع قيام أمازون بتقليص قسم الألعاب لديها، ستتوقف هذه الفوائد.

وأوضح كريستوف هارتمان، نائب رئيس Amazon Games، أنهم يقومون بإجراء تغييرات للتركيز على تقديم ألعاب مجانية كل شهر، لأن هذا هو أكثر ما يريده اللاعبون. ونتيجة لذلك، سيتم إيقاف عمليات التنزيل المنتظمة للعبة League of Legends، بالإضافة إلى جميع ألعاب Riot الأخرى، بما في ذلك Valorant. ومن المتوقع أن يصل آخر قطرة في مارس 2024.

سيتعين على اللاعبين الذين يعتمدون على هذه القطرات للحصول على RP مجانًا البحث عن طرق بديلة. حاليًا، لا توجد خطط بديلة فورية، على الرغم من أن رئيس شركة Riot Games Andrei van Roon صرح بأنهم منفتحون لاستكشاف برامج أخرى في المستقبل.

في حين أن هذه الأخبار قد تؤثر على بعض اللاعبين، فمن غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على League of Legends بشكل عام. ومع وجود أكثر من 150 مليون لاعب نشط، تظل شعبية اللعبة قوية. ومع ذلك، سيحتاج المشجعون إلى تعديل توقعاتهم وإيجاد طرق جديدة للحصول على RP والعناصر الأخرى داخل اللعبة.

بالنسبة للاعبي League of Legends المتفانين، فإن التطلع إلى الموسم 14 سيوفر رؤى حول ما يمكن توقعه بعد ذلك. وبدلاً من ذلك، يمكن للمبتدئين استكشاف أفضل الأبطال لدخولهم اللعبة.

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