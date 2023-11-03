احصل على أحدث ساعات سامسونج الذكية بأسعار لا تقبل المنافسة!

كشفت شركة سامسونج مؤخرًا عن سلسلة ساعاتها الذكية الجديدة، لكن لا تعتقد أن هذا يعني أن Galaxy Watch 5 من عام 2022 أصبحت الآن قديمة. في الواقع، قامت سامسونج بتجهيز سلسلة Galaxy Watch 5 بنفس البرنامج الموجود في أحدث إصدار لها، Watch 6، مما يضمن أن هذه الطرازات القديمة لا تزال تتمتع بالقوة. والأخبار السارة لا تتوقف عند هذا الحد - حيث تقدم سامسونج خصومات مذهلة على هذه الساعات، مما يجعلها في متناول الجميع أكثر من أي وقت مضى.

إحدى الميزات البارزة في Galaxy Watch 5 Pro هي عمر البطارية المذهل وقدرات تتبع اللياقة البدنية. تتفوق هذه الساعة الذكية على منافسيها في كلا المجالين، مما يجعلها الخيار الأفضل لعشاق اللياقة البدنية. والجزء الأفضل؟ يمكنك الآن الحصول على هذا الجهاز المتطور بسعر مخفض. مع أو بدون LTE، تتوفر Galaxy Watch 5 Pro بسعر مخفض. يبلغ سعر طراز اتصال Bluetooth وWi-Fi حاليًا 399 دولارًا، بانخفاض عن 449 دولارًا. إذا كنت مهتمًا بإصدار LTE، فستحتاج فقط إلى دفع 29 دولارًا إضافيًا، حيث إنه متوفر الآن مقابل 429 دولارًا فقط بعد تخفيض السعر بمقدار 70 دولارًا.

ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم سامسونج أيضًا خصومات على Galaxy Watch 5. يمكنك توفير ما يصل إلى 132 دولارًا عند شراء Galaxy Watch 5 الجديدة دون الحاجة إلى استبدال جهازك القديم. يتوفر الآن إصدار LTE من Galaxy Watch 40 مقاس 5 ملم بسعر لا يصدق يبلغ 197.99 دولارًا أمريكيًا، بعد أن كان 329.99 دولارًا أمريكيًا. تنطبق هذه الصفقة على كل من خيارات الألوان الجرافيت والذهبي الوردي، مما يسمح لك باختيار النمط الذي يناسبك.

لا تفوت هذه العروض الرائعة - سواء كنت من عشاق اللياقة البدنية أو تبحث ببساطة عن ساعة ذكية أنيقة وعملية، فإن سامسونج توفر لك كل ما تحتاجه. توجه إلى متجرهم عبر الإنترنت الآن لاستكشاف جميع التفاصيل وإجراء عملية الشراء قبل انتهاء صلاحية الصفقة!

الأسئلة المتكررة

1. هل يمكنني استبدال ساعتي الذكية القديمة للحصول على توفير إضافي؟

نعم، تسمح لك سامسونج بتداول ساعتك الذكية القديمة، واعتمادًا على قيمتها، يمكنك توفير ما يصل إلى 155 دولارًا إضافيًا على Galaxy Watch 5 و220 دولارًا على Galaxy Watch 5 Pro.

2. هل هذه الخصومات متاحة لفترة محدودة؟

نعم، هذه الخصومات متاحة لفترة محدودة فقط. تأكد من الاستفادة منها قبل انتهاء الصفقة.

3. هل يستحق إصدار LTE من Galaxy Watch 5 Pro التكلفة الإضافية؟

إذا كنت تريد المزيد من الراحة المتمثلة في القدرة على استخدام ساعتك الذكية دون الاتصال بهاتفك، فإن إصدار LTE يستحق الاهتمام. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم ساعتك الذكية بشكل أساسي ضمن نطاق Bluetooth الخاص بهاتفك، فإن إصدار اتصال Bluetooth وWi-Fi فقط سوف يخدمك بشكل جيد.