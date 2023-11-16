YouTube Music يوسع نطاق وصوله من خلال ملفات البودكاست

لقد حقق طموح Google في وضع موقع YouTube باعتباره النظام الأساسي لكل ما يتعلق بالترفيه قفزة أخرى إلى الأمام. بعد دمج YouTube وYouTube Music، يلبي النظام الأساسي الآن احتياجات بث الوسائط المتعددة، بما في ذلك مقاطع الفيديو والأفلام والموسيقى وحتى ملفات podcast.

في محاولة لاستبدال تطبيق Google Podcasts الحالي، أضاف YouTube Music الآن ملفات podcast إلى مجموعته، مما يسمح لمقدمي البودكاست بنشر محتواهم مباشرة دون أي وسطاء. لا تعمل هذه الخطوة على تبسيط عملية النشر فحسب، بل تسهل أيضًا على المستمعين الاشتراك.

بدأت Google مؤخرًا في طرح ميزة البودكاست هذه على إصدارات Android والويب من تطبيق YouTube Music، مما يجعلها في متناول جمهور أوسع. لسوء الحظ، سيتعين على مستخدمي iOS الانتظار لفترة أطول قليلاً قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بالبودكاست على YouTube Music، حيث لم يتم تنفيذ الميزة بعد على هذا النظام الأساسي. ومع ذلك، لا يزال بإمكان مستخدمي iOS الوصول إلى ملفات البودكاست التي تمت إضافتها من خلال منصات أخرى.

تعد إضافة بودكاست من خلال موجز RSS عملية بسيطة على كل من تطبيق Android وإصدار الويب. في علامة التبويب "المكتبة" في تطبيق Android، يمكن للمستخدمين العثور على خيار إضافة بودكاست من خلال النقر على فئة "البودكاست". ومن هناك، يمكنهم اختيار تصفح ملفات podcast الشائعة أو إدخال عنوان URL خاص أو عام بتنسيق .xml لخلاصة podcast المرغوبة. يقدم إصدار الويب عملية مماثلة، ويمكن الوصول إليها من خلال music.youtube.com/library/podcasts.

يتجلى التزام Google بجعل YouTube Music وجهة شاملة للبث الصوتي في استثمارها في الموارد لتحسين تجربة البث الصوتي. يعد توفير أدوات الترحيل، مثل القدرة على استيراد موجزات RSS للبودكاست، خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الشركة.

مع توسع YouTube Music ليشمل ملفات البودكاست، يمكن لمنشئي المحتوى والمستمعين على حدٍ سواء التطلع إلى تجربة بث أكثر تكاملاً وسلاسة. ترقبوا المزيد من التحديثات مع استمرار تطور YouTube Music.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي الأنظمة الأساسية التي تدعم ميزة البودكاست على YouTube Music؟

تتوفر ميزة البودكاست حاليًا على تطبيق Android وإصدار الويب من YouTube Music. لم يتم تنفيذ هذه الميزة على نظام التشغيل iOS حتى الآن، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن الوصول إلى ملفات البودكاست الحالية المضافة عبر منصات أخرى على نظام التشغيل iOS.

2. كيف يمكنني إضافة بودكاست عبر موجز RSS على تطبيق YouTube Music Android؟

لإضافة بودكاست من خلال موجز RSS على تطبيق Android، انتقل إلى علامة التبويب "المكتبة" وانقر على فئة "البودكاست". ثم حدد خيار "إضافة بودكاست" في أسفل اليسار. سيكون لديك خيار تصفح ملفات البودكاست الشهيرة أو إدخال عنوان URL خاص أو عام بتنسيق .xml لخلاصة البودكاست المرغوبة.

3. هل يمكنني إضافة بودكاست عبر موجز RSS على إصدار الويب من YouTube Music؟

نعم، يمكنك إضافة بودكاست عبر خلاصة RSS على إصدار الويب من YouTube Music. ما عليك سوى الانتقال إلى music.youtube.com/library/podcasts واتباع نفس العملية كما في تطبيق Android.