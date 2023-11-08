يعمل PopSocket على تمكين العملاء من إنشاء مقابض هاتف فريدة باستخدام أداة تخصيص الذكاء الاصطناعي

تُحدث شركة PopSocket، الشركة المصنعة الشهيرة لملحقات الهاتف، ثورة في الطريقة التي يقوم بها العملاء بتخصيص قبضة هواتفهم من خلال تقديم أداة تخصيص الذكاء الاصطناعي الجديدة كليًا، والمدعومة بـ Stable Diffusion XL. على الرغم من أن الشركة سمحت سابقًا بخيارات التخصيص باستخدام الصور أو الخلفيات المقدمة، فإن أداة تخصيص الذكاء الاصطناعي تنقل التخصيص إلى مستوى جديد تمامًا.

بمساعدة Stable Diffusion XL، يمكن للمستخدمين الآن إنشاء حاملات أو حافظات هواتف فريدة من نوعها تتوافق تمامًا مع أنماطهم الفردية. سواء كان لدى العملاء تصميم معين في ذهنهم أو يريدون تحميل صورة وتعديل خلفيتها، فإن أداة تخصيص الذكاء الاصطناعي تمنحهم القدرة على إضفاء الحيوية على رؤيتهم الأكثر جموحًا.

للاحتفال بإطلاق هذه الميزة المثيرة، أعلنت PopSocket عن عرض ترويجي للهدايا بمناسبة الأعياد، مما يمنح المشاركين فرصة للفوز بجوائز تصل إلى 100,000 دولار. طوال شهر ديسمبر، سيحظى الفائزون المحظوظون بفرصة الحصول على العديد من الجوائز النقدية، حيث سيحصل أحد المحظوظين على 50,000 دولار أمريكي في شهر نوفمبر.

قد يتساءل المستخدمون الفضوليون كيف يمكنهم المشاركة في هذه الهبة الرائعة. انه سهل! كل ما عليك فعله هو إرسال تصميمك المخصص إلى PopSocket للنظر فيه. كل إرسال يزيد من فرصك في الفوز بجائزة العطلة النهائية.

ولضمان الشفافية، ذكرت PopSocket في قواعد المسابقة أنه سيتم التنازل عن جميع الحقوق والمصالح وألقاب تصميمات المستخدم للشركة. ومع ذلك، يسمح هذا لـ PopSocket بمواصلة تطوير المنتجات المبتكرة، والاستفادة من الأفكار والتصميمات الإبداعية التي ساهم بها عملاؤها الكرام.

الآن، مع أداة تخصيص الذكاء الاصطناعي وهدية الأعياد، لا يمنح PopSocket العملاء الفرصة لتخصيص قبضة هواتفهم بشكل لم يسبق له مثيل فحسب، بل يدعوهم أيضًا ليصبحوا جزءًا من العملية الإبداعية. لذلك، أطلق العنان لخيالك، وقم بإنشاء ملحق فريد لهاتفك، وانضم إلى مجتمع PopSocket في هذه الرحلة المثيرة للتصميم والتخصيص.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يعمل مُخصص الذكاء الاصطناعي؟

ج: يتيح برنامج تخصيص الذكاء الاصطناعي المدعوم من Stable Diffusion XL للمستخدمين إما إدخال مطالبة لتصميم أصلي بالكامل أو تحميل صورة وتعديل خلفيتها.

س: كيف يمكنني المشاركة في عرض هدايا الأعياد؟

ج: ما عليك سوى إرسال تصميمك المخصص إلى PopSocket للحصول على فرصة للفوز. كل تقديم يزيد من فرصك في الفوز.

س: هل سأحتفظ بحقوق تصميمي؟

ج: وفقًا لقواعد المسابقة، ستتم مصادرة جميع الحقوق والمصالح والعناوين الخاصة بتصميمات المستخدم لصالح PopSocket.