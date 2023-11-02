صفقة جديدة على طائرات Ninja Dragon بدون طيار: استكشف السماء بسعر مخفض

هل تتطلع إلى الارتقاء بمهاراتك في الطيران بدون طيار إلى المستوى التالي؟ لا تنظر إلى أبعد من حزمة Ninja Dragon Bundle، التي لا تقدم لك طائرة بدون طيار واحدة، بل طائرتين مذهلتين بسعر مخفض. تم تزويد جهازي Phantom K PRO وAlpha Z Pro بالميزات التي من شأنها رفع مستوى التصوير الجوي وتصوير الفيديو لديك. والجزء الأفضل؟ يمكنك الحصول على هذه الحزمة بخصم مذهل قدره 57%، ولكن حتى 9 نوفمبر فقط!

إن Phantom K PRO هي طائرة رباعية مدمجة وقابلة للطي توفر العديد من الميزات الرائعة. التقط لقطات جوية مذهلة باستخدام الكاميرا بدقة 4K HD واستمتع برحلات جوية مستقرة مع وضع تثبيت الارتفاع. بفضل ميزة التعرف على الإيماءات، واتصال WiFi، وتجربة الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد، تفتح هذه الطائرة بدون طيار عالمًا من الإمكانيات لالتقاط لحظات مذهلة من الأعلى. تضمن البطارية المعيارية التي تبلغ سعتها 3 مللي أمبير في الساعة وقت طيران ممتدًا، ويوفر جيروسكوب المحور Si تحكمًا دقيقًا ومستقرًا. مع مسافة تحكم عن بعد تبلغ 1,800 متر ومسافة FPV للبث في الوقت الفعلي تبلغ 100-15 مترًا، يمكنك الانغماس في الحركة كما لم يحدث من قبل.

ومن المثير للإعجاب أيضًا أن Alpha Z Pro هي طائرة بدون طيار ترتقي بتعدد الاستخدامات إلى آفاق جديدة. تتميز هذه الطائرة بدون طيار بإعداد كاميرا مزدوجة، بما في ذلك كاميرا أمامية عريضة الزاوية بدقة 4K وكاميرا سفلية بدقة 720 بكسل، وتلتقط صورًا مذهلة من زوايا مختلفة. يعد وضع تثبيت الارتفاع وFPV في الوقت الفعلي مجرد قمة جبل الجليد. يتميز Alpha Z Pro أيضًا بوضع مقطوعة الرأس وإرجاع تلقائي بمفتاح واحد لتعزيز الراحة. يضيف الإطار القابل للطي إمكانية الحمل، مما يسمح لك بأخذ هذه الطائرة معك في مغامراتك. مع مسافة تحكم تتراوح من 260 قدمًا إلى 300 قدم، يمكنك استكشاف المناظر الطبيعية الشاسعة والتقاط لقطات رائعة بسهولة.

هل أنت مستعد لإطلاق العنان لإمكاناتك في الطيران بدون طيار؟ لا تفوت فرصة الحصول على حزمة Ninja Dragon Phantom K PRO وAlpha Z Pro المتوفرة بسعر مخفض قدره 159.97 دولارًا حتى 9 نوفمبر. أسرع، الأسعار قابلة للتغيير في أي وقت. ارفع مستوى لعبة التصوير الجوي الخاصة بك وابدأ في مغامرة جديدة في السماء!

أسئلة وأجوبة

1. هل يمكنني شراء الطائرات بدون طيار بشكل منفصل؟

لا، يتوفر Ninja Dragon Phantom K PRO وAlpha Z Pro فقط كصفقة شاملة بسعر مخفض.

2. ما هو عمر بطارية هذه الطائرات بدون طيار؟

يأتي جهاز Phantom K PRO مزودًا ببطارية معيارية تبلغ سعتها 1,800 مللي أمبير في الساعة توفر وقت طيران ممتدًا. قد يختلف عمر بطارية Alpha Z Pro حسب الاستخدام والظروف.

3. هل تتوفر قطع غيار لهذه الطائرات بدون طيار؟

نعم، تتوفر قطع الغيار لكل من Phantom K PRO وAlpha Z Pro للشراء بشكل منفصل لضمان سهولة الصيانة والإصلاحات.

4. هل تأتي هذه الطائرات بدون طيار مع ضمان؟

يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة للحصول على معلومات الضمان الخاصة بطائرات Ninja Dragon بدون طيار.