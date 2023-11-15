لماذا تستمر كلمات المرور الضعيفة في الاستمرار في العصر الرقمي؟

في عالم تتطور فيه تهديدات الأمن السيبراني باستمرار، من المدهش أن العديد من الأفراد ما زالوا يختارون كلمات مرور ضعيفة وسهلة التخمين لحماية حساباتهم الشخصية. على الرغم من تحذيرات الخبراء، يكشف تقرير حديث صادر عن NordPass أن "كلمة المرور" و"123456" و"123456789" لا تزال تتصدر قائمة كلمات المرور الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم.

قامت شركة NordPass، وهي شركة برمجيات لإدارة كلمات المرور، بتحليل كمية هائلة من البيانات، بما في ذلك قاعدة بيانات بحجم 4.3 تيرابايت من المصادر المتاحة للعامة وقاعدة بيانات بحجم 6.6 تيرابايت لكلمات المرور المسروقة. واكتشفت الدراسة أن أكثر من 4.9 مليون شخص حول العالم، منهم 44,484 من الولايات المتحدة وحدها، استخدموا كلمة المرور "password". ومما زاد الطين بلة أن عدداً مذهلاً بلغ 83,429 فرداً في الولايات المتحدة اختاروا الرقم "123456" الذي يسهل اختراقه.

لماذا يصر الناس على استخدام كلمات المرور الضعيفة هذه؟ ويشير توماس سمالاكيس، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في NordPass، إلى أنه على الرغم من التحذيرات المستمرة من خبراء الأمن السيبراني، إلا أن الأفراد ما زالوا يفضلون الراحة على الأمن. يشير الانتشار الكبير لكلمات المرور الضعيفة هذه إلى أن الكثيرين يقللون من أهمية الحماية القوية لكلمات المرور.

يسلط التقرير الضوء على اتجاهات معينة بين كلمات المرور الضعيفة. على سبيل المثال، تحتوي 31% من كلمات المرور الموجودة في القائمة على تسلسلات رقمية، مما يشير إلى نقص الإبداع أو الوعي بأنماط كلمات المرور. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الأسماء والكلمات البسيطة مثل "بوكيمون" أو "الكمبيوتر" والعبارات الشائعة مثل "iloveyou" بشكل متكرر، مما جعل الحسابات عرضة للقراصنة.

علاوة على ذلك، تؤكد الدراسة على دور البرامج الضارة في تعريض أمن كلمات المرور للخطر. بمجرد إصابة الجهاز ببرامج ضارة، يصبح من السهل الوصول إلى المعلومات الشخصية، بما في ذلك كلمات المرور المخزنة. يحذر الباحثون المستخدمين من خطورة هجمات البرامج الضارة، مشددين على الحاجة إلى تخزين كلمة المرور بشكل آمن وقوة كلمة المرور.

وفي حين أنه قد يكون من المحبط أن نشهد انتشار كلمات المرور الضعيفة، إلا أن التقرير يقدم بصيص من الأمل. يبدو أن الأشخاص يعطون الأولوية لكلمات مرور أقوى عندما يتعلق الأمر بالحسابات المالية، مع الاعتراف بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالمعلومات المالية المخترقة. ومع ذلك، تظل حسابات البث، التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها أقل أهمية، محمية بكلمات مرور أضعف.

في الختام، تعد هذه الدراسة بمثابة تذكير بأن المشهد الرقمي يتطلب تدابير أمنية مشددة. من المهم للأفراد إعطاء الأولوية لإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها، وتثقيف أنفسهم حول أنماط كلمات المرور التي يجب تجنبها، والوعي بتهديدات البرامج الضارة المحتملة. فقط من خلال اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز أمان كلمة المرور يمكننا حماية معلوماتنا الشخصية في عالم مترابط بشكل متزايد.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. لماذا لا يزال الأشخاص يستخدمون كلمات مرور ضعيفة؟

على الرغم من التحذيرات المستمرة من خبراء الأمن السيبراني، غالبًا ما تنتصر الراحة على الأمان. يقلل العديد من الأفراد من أهمية الحماية القوية لكلمة المرور ويختارون كلمات مرور يسهل تخمينها بدافع العادة أو الراحة.

2. ما هي بعض الأنماط الشائعة الموجودة في كلمات المرور الضعيفة؟

غالبًا ما تتم ملاحظة أنماط مثل التسلسلات الرقمية والأحرف المتكررة والأنماط المستندة إلى لوحة المفاتيح في كلمات المرور الضعيفة. تعمل هذه الأنماط على تسهيل تخمين كلمات المرور وتعريض أمانها للخطر.

3. كيف تؤثر البرامج الضارة على أمان كلمة المرور؟

يمكن أن تصيب البرامج الضارة الأجهزة وتمنح المتسللين إمكانية الوصول إلى المعلومات الشخصية، بما في ذلك كلمات المرور المخزنة. بمجرد اختراق الجهاز، تصبح كلمات المرور عرضة للسرقة، مما يؤكد أهمية تخزين كلمات المرور بشكل آمن والحماية من البرامج الضارة.

4. هل يمنح الأشخاص الأولوية لكلمات مرور أقوى لجميع حساباتهم؟

وتكشف الدراسة أن الأفراد يميلون إلى إعطاء الأولوية لكلمات المرور القوية للحسابات المالية، مع إدراك المخاطر المحتملة المرتبطة بالمعلومات المالية المخترقة. ومع ذلك، لا يزال يتم استخدام كلمات المرور الأضعف بشكل شائع لحماية حسابات البث، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها أقل أهمية.

5. كيف يمكن للأفراد تعزيز أمان كلمة المرور؟

لتعزيز أمان كلمة المرور، يجب على الأفراد إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة، وتجنب الأنماط الشائعة والعبارات التي يمكن تخمينها بسهولة، وتحديث كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام. ومن الضروري أيضًا توخي الحذر ضد تهديدات البرامج الضارة واستخدام ممارسات موثوقة لإدارة كلمات المرور.